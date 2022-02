Großburgwedel

Die Stadt hat jetzt wegen der anhaltenden Corona-Krise das eigentlich für Mittwoch 9. März, geplante Konzert des Adriano BaTolba Trios im Amtshof in Großburgwedel abgesagt. Die gute Nachricht ist aber: Es gibt bereits einen Ersatztermin. Der Auftritt der Band mit Stand-Schlagzeug, Slap-Kontrabass und Gitarre soll am Donnerstag, 28. April, ab 20 Uhr im Amtshof nachgeholt werden. Dann kommen die drei Musiker Adriano BaTolba, Bernhard Weichinger und Falko Burkert in die Stadt und wollen ihr Versprechen, den Rock’n’Roll neu zu interpretieren, wahr machen. Der Kartenvorverkauf für den neuen Termin startet am 14. April in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel.

Von Katerina Jarolim-Vormeier