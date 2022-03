Großburgwedel

Am Sonntag, 13. März, beginnt in Großburgwedel die Konzertreihe „Musik in St. Petri“. Zum Auftaktkonzert um 17 Uhr hat Kreiskantor Christian Conradi die Sopranistin Anna Herbst und Ulrich Wedemeier mit der romantischen Gitarre zu Gast. Unter dem Motto „With Charme and Brilliancy“ spielen die beiden Kompositionen von Catharina Pratten.

Sie debütierte laut Conradi 1833 noch als Catharina Pelzer als Neunjährige im Londoner King’s Theatre auf der Gitarre und wurde nach ihrer Heirat in ihrer englischen Wahlheimat als „Madame Sidney Patten“ berühmt. Die beiden Musiker erwecken nun ihre Lieder und Instrumentalwerke zu neuem Leben. Dabei spielt Wedemeier auf einer originalen romantischen Gitarre aus dem Besitz von Madame Patten.

Platzzahl ist wegen Corona noch begrenzt

Wegen der aktuellen Corona-Lage ist die Platzzahl begrenzt und daher eine Anmeldung unter Telefon (05139) 88592 erforderlich. Musikliebhaberinnen und -liebhaber können sich am Mittwoch, 9. März, von 16 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr anmelden. Bei dem Konzert gilt die 2G-Regel, das heißt nur Geimpfte und Genesene können teilnehmen und müssen einen entsprechenden Nachweis mitbringen. Zusätzlich gilt beim Konzert Maskenpflicht.

Vielleicht wird sich die Corona-Lage schon bis zum nächsten Konzert entspannen, sicher ist: Ein Programm ist mit vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstler bis in den Oktober hinein geplant. Am 24. April gestalten Johanna Krustroh (Rezitationen) und Jürgen Banholzer (Orgel) eine musikalisch-literarische Annäherung an Johann Kuhnhaus’ Biblische Sonaten mit Texten von Stefan Zweig, Christian Hoffmann und Hoffmannswaldau.

Im Juni gibt es ein Cembalo-Recital

Am 15. Mai ist das Duo La Speranza mit Birgit Bahr und Anke Denner zu Gast unter dem Motto „Galante Musik am preußischen Hof“. Am 5. Juni geht es weiter mit Peter Dirksen und einem Cembalo-Recital mit Cembalowerken von Johann Sebastian Bach.

Das Concierto Ibérico, ein Alte-Musik-Ensemble, gibt ein Konzert am 3. Juli. Anfang Herbst musizieren Gesangssolisten, die St.-Petri-Kantorei und das Johann-Rosenmüller-Ensemble. Das große Kantoreikonzert „Singet dem Herrn ein neues Lied“ ist für den 18. September geplant.

Barockes zum Finale

Am 9. Oktober unternimmt das Barocktrompeten-Ensemble Berlin schließlich eine musikalische Reise durch das barocke Europa. Die Konzerte finden immer sonntags um 17 Uhr statt. Dank des Musikförderkreises St. Petri Großburgwedel ist der Eintritt frei.

Von Alina Stillahn