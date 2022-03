Großburgwedel

„With Charme and Brilliancy“ – so lautete der Titel des Auftaktkonzerts von „Musik in St. Petri“, der Konzertreihe mit Alter Musik in der Großburgwedeler Kirche. Der Gitarrist Ulrich Wedemeier und die Sopranistin Anna Herbst nahmen am Sonntagabend rund 30 Gäste mit auf eine Reise in die Romantik – mit Kompositionen von Catharina Pratten.

Die 1821 in Mühlheim an der Ruhr geborene Pratten mit dem Geburtsnamen Pelzer bestach bereits als kleines Kind durch ihr außergewöhnliches Gitarrenspiel. Nach ihrer Heirat mit Robert Sidney Pratten wurde sie in ihrer Wahlheimat England als „Madame Sidney Pratten“ bekannt.

„Twilight“: Eine Ode an die Abendstimmung

Manchmal, da schienen ihre mehr als 100 Jahre alten englischen Texte fast wie für die vorabendliche Kulisse in St. Petri geschrieben. Im Lied „Twilight“ besang Herbst die Abendstimmung: die untergehende Sonne, die sanfte Abendbrise, das besondere Licht am Himmel und die Anmut der Gitarrenklänge.

Doch auch Werke von Zeitgenossen der Komponistin waren Teil des Konzerts, darunter von Mauro Giuliani, den Prattens Vater sehr verehrt hatte. Wedemeier wusste zu berichten, dass Catharina Pratten noch im Alter von 69 Jahren ein Konzert mit Stücken Giulianis gab – und zwar gemeinsam mit dessen Nichte. Die Künstler begeisterten das Publikum auch mit Kompositionen von Beethoven („Ich denke Dein“) und Schubert („Gretchen am Spinnrade“) und spielten sich mit „The Arrow and the Song“ in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Texte im Sinne der Romantik

Mit ihrem Schlusslied gaben Herbst und Wedemeier – ganz im Sinne der Romantik – ihrem Publikum einen Hoffnungsschimmer mit auf den Weg: „Ein Seufzer hat noch nie ein Frauenherz erobert. Bediene dich deiner guten Stimmung und spiele der Süßen ein Lied auf der Gitarre.“

Das Publikum dankte es mit großem Applaus und strahlenden Gesichtern. „Das war ein schönes Konzert“, sagte Hanna May aus Großburgwedel. „Die Sopranistin hatte eine wunderbare Stimme.“ Auch ihre Freundin Ingrid Giesel aus Wathlingen war angetan von der künstlerischen Darbietung. „Ich höre einfach gern schönes Gitarrenspiel. Und dieses war etwas ganz Besonderes.“

Am 24. April gestalten Johanna Krumstroh und Jürgen Banholzer an der Orgel eine musikalisch-literarische Annäherung an Johann Kuhnaus „Biblische Sonaten“, unter anderem mit Texten von Stefan Zweig.