Burgwedel

Der Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, wird in Burgwedel in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ganz anders begangen als in den Jahren zuvor. In aller Stille und mit wenigen Teilnehmern bei den Kranzniederlegungen. Ganz ausfallen lassen will die Stadt die Feierlichkeiten jedoch nicht. Aber es gibt deutliche Einschränkungen: Maximal zehn Personen sollen bei den Kranzniederlegungen oder anderen Veranstaltungen zugegen sein. Auf diese Personenzahl einigten sich die Bürgermeister der Städte und Gemeinden der Region angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen. Außerdem müssen die Teilnehmer Sicherheitsabstände einhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das teilte die Stadt Burgwedel mit.

Deshalb sollen laut Bürgermeister Axel Düker die Kranzniederlegungen an den Denkmälern in allen Ortschaften in einem möglichst kleinen Rahmen ablaufen. Und nur mit Personen, die vorab eingeladen wurden. Düker bittet die Bürger um Verständnis, „dass die momentane Infektionslage keinen größeren Rahmen zulässt. Die Gesundheit der Teilnehmenden ist uns ein großes Anliegen, gleichzeitig soll dieser wichtige Tag des Erinnerns und Gedenkens jedoch würdig begangen werden“, sagt der Bürgermeister.

Von Thomas Oberdorfer