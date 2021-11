Großburgwedel

Das Konzert der Ringmasters am Sonnabend, 27. November, hat die Stadt wegen der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Es sollte eigentlich das letzte Konzert der Reihe Kultureller Herbst im Amtshof sein und schon einmal mit Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit einstimmen.

Die Stadt erstattet den Preis bereits gekaufter Karten. Konzertbesucherinnen und -besucher können in der kommenden Woche am Montag, Dienstag und Freitag im Rathaus in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in der Kulturabteilung (Zimmer 5.02) oder am Donnerstag im Amtshof (Foyer vor dem Veranstaltungssaal) in der Zeit von 11 bis 13 Uhr ihre Karten umtauschen. Für weitere Fragen können sich Interessierte unter Telefon (05139) 8973112 oder E-Mail kultur@burgwedel.de an die Kulturabteilung wenden.

Von Alina Stillahn