Großburgwedel

„Und jetzt versuchen wir, etwas Frühling in diesen tristen November in Burgwedel zu bringen“, kündigte Pianist Wolfgang Manz die Zugabe an: die „Frühlingssonate“ von Ludwig van Beethoven. Beim zweiten Konzert der von der Stadt Burgwedel aufgelegten Konzertreihe Kultureller Herbst servierten Manz und die Violinistin Evgenia-Maria Popova Beethoven satt, quasi in der Vier-Jahreszeiten-Edition. Denn mit der Auswahl der Sonaten Nr. 8, 9 und 10 zuvor hatten die Musiker Akzente auf ganz unterschiedliche Facetten eines der meistgespielten Komponisten überhaupt gesetzt.

Elke Farnoff und Doris Wohlenberg waren kurz vor dem Konzert in einen lockeren Plausch vertieft. Beide besuchen die Kulturreihe regelmäßig, Farnoff hat sogar ein Abonnement. „Es ist toll, dass man hier jetzt wieder Konzerte genießen kann“, sagte sie. Davon lasse sie sich weder durch ihren Rollstuhl noch durch Corona abhalten. „Ich bin durchgeimpft.“ Was ihr besonders gefällt? „Das Programm beim Kulturellen Herbst ist vielfältig, aber immer hörenswert.“ Auf den Beethoven-Abend mit den Sonaten für Klavier und Violine hatte sie sich eingestimmt:. „Ich liebe Igor Levit und habe eine Aufnahme aller Klaviersonaten mit ihm.“

Musiker servieren Beethoven in allen Facetten

Selbst Klaviervirtuose, wusste Beethoven durchaus, was Instrument und geübter Spieler zu leisten vermögen – einfach aber machte er es ihnen nicht. So befand ausgerechnet der französische Geiger Rodolphe Kreutzer, dem Beethoven die 9. Sonate gewidmet hatte, diese als unspielbar. Auch beim Publikum der Uraufführung konnte das Stück nicht landen. Im Amtshof dagegen umso mehr. Gleichermaßen unaufgeregt wie brillant widerlegten die bulgarische Geigerin und der deutsche Pianist den Ruf der Unspielbarkeit. Sich selbst maximal zurücknehmend ließen sie die kühne, höchst komplexe, facettenreiche und zu ihrer Zeit nahezu revolutionäre Komposition in ihrer Expressivität für sich sprechen.

Der Applaus für Evgenia-Maria Popova und Wolfgang Manz verebbt lange nicht. Quelle: Sandra Köhler

Dass Beethoven auch ganz anders kann, bewiesen die Sonaten 8 und 10. „Die drei Sonaten zeigen letztlich verschiedene Seiten des Menschen Beethoven“, sagte Manz. „In der Sonate Nr. 8 ist er heiter, ausgelassen, fast ein wenig naiv. In der Kreutzer-Sonate wild, energisch und voller Passionen. Die Sonate Nr. 10 gehört schon zum Alterswerk. Da geht es nicht so sehr um Virtuosität, sondern mehr um Innerlichkeit.“ Und so beeindruckte denn auch die lyrische Innerlichkeit, mit der Violine und Klavier sich im zweiten Satz der letzten von Beethoven für diese Besetzung geschriebenen Sonate verzahnen – wie ein musikalischer Dialog der beiden ebenbürtigen Instrumente.

Beethoven lockt auch Musikliebhaber aus Hannover

Er wolle nicht nur seinem Kollegen vom Klavierfach genau lauschen, sondern beiden Musikern, hatte Armin Gröner, der extra aus Hannover gekommen war, angekündigt. Für ihn war es eine Amtshof-Premiere. „Es ist schön, dass die Musiker wieder auftreten können“, sagte der 72-Jährige, der die Gelegenheit, Konzerte zu besuchen, gern nutzt. Kein Wunder: Er selbst hat an der Musikhochschule in Hannover Schulmusik studiert – und spielt auch Klavier.

Noch aber ist ein wenig Luft nach oben bei den Besucherzahlen beim Kulturellen Herbst. Von 150 Plätzen waren im Amtshof etwa 80 besetzt. „Das war beim Auftakt ähnlich“, sagte Elke Schmitzdorf-Listing von der Stadt, die die Reihe organisiert. Noch trauten sich einige wohl trotz 2-G-Regel nicht zu kommen. Mit der Irish-Folk-Formation Cara und den Ringmasters sind aber am 21. und 27. November musikalische Bekannte im Amtshof zu erleben. „Vielleicht wird es dann ja noch etwas voller“, sagt Schmitzdorf-Listing.

Von Sandra Köhler