Großburgwedel

Der Erwerb von Plastiktragetaschen beim Einkaufen soll bald der Vergangenheit angehören – so der aktuelle Plan der Bundesregierung. Die Kunden auf dem Großburgwedeler Wochenmarkt hätten damit offenbar kein Problem. Ein Besuch auf dem Markt zeigt: Immer mehr von ihnen verzichten auf Plastiktüten. Das spüren sogar die Händler.

„Seit einem Jahr merke ich es ganz stark, dass die Kunden versuchen, Plastiktüten zu vermeiden“, sagt Claudiu Marinesco. Sein Verbrauch an Plastiktüten ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40 Prozent zurückgegangen, schätzt er. Viele Kunden halten dem Obst- und Gemüsehändler ihre mitgebrachten Obstnetze hin und lassen sich Kartoffeln, Äpfel und Kürbisse direkt in ihre Tasche legen.

„Schauen Sie, die Himbeeren trage ich auch ohne Plastiktüte heile in meinem Korb nach Hause“, sagt eine Kundin, als sie gefragt wird, ob sie eine Plastiktüte braucht. Überall sieht man Marktbesucher mit Körben oder Stoffbeuteln am Arm, viele ziehen Einkaufstrolleys hinter sich her oder transportieren die Einkäufe im Fahrradkorb. Spontan lässt sich niemand finden, der eine Plastiktüte bei sich trägt.

Händler brauchen keine Plastiktüten mehr

„Die Kunden brauchen keine Plastiktüten“, meint auch der Wollwarenhändler Abdo Chetoui. „Seit Anfang dieses Jahres kaufe ich gar keine Plastiktüten mehr für mein Marktgeschäft ein.“ Seine Mützen, Schals und Socken gingen direkt in die Taschen der Kunden.

Blumenhändlerin Jenny Lorenz aus Celle wickelt ihre frischen Sträuße inzwischen in Graspapier ein. Kaum jemand wolle noch Plastiktüten. „Während wir früher etwa 100 Plastiktüten pro Monat auf dem Markt an Kunden ausgegeben haben, sind es heute maximal 50 Stück“, sagt sie.

Kuchen wird direkt in die Plastikdose gelegt

Sandra Heilmann von der Bäckerei Marquardt aus Garbsen berichtet von Kunden, die ihren Kuchen in der eigenen Plastikdose mit nach Hause nähmen. „Da ändert sich etwas“, sagt sie. Die Backwaren würden mit Papier umwickelt. Nur noch Kekse würden in Plastiktüten verpackt angeboten. „Dafür haben wir noch keine bessere Lösung gefunden“, sagt Heilmann. Auch der Käseverkäufer Harald Schulz kommt ohne Plastiktüten aus. Die Ware wird lediglich in Käsepapier eingewickelt. „Da muss keine Tüte mehr drum“, sagt Schulz. „Wir haben nur noch eine Notfallreserve an Plastiktüten am Stand, die wir seit Jahren nicht abgearbeitet haben.“

Eierpappe wird immer wieder verwendet

Am Stand vom Dierkings Hof stehen zahlreiche Kunden, die den Verkäuferinnen leere Eierverpackungen und Jutebeutel entgegenhalten. „Viele Käufer lassen sich die Eier in die mitgebrachte Eierpappe legen, die sie immer wiederverwenden“, sagt Verkäuferin Marie-Luise Thesing. Kartoffeln und Möhren gingen oft direkt in die Taschen. „Es kommt alle 14 Tage einmal vor, dass jemand eine Plastiktüte wünscht“, berichtet sie. Dabei würden nur noch die Reste aufgebraucht. „Wir sind schon seit Längerem auf Papiertüten umgestiegen.“

Diesen Weg wird auch Alessio Di Fonzo von Italdrive in naher Zukunft gehen. „Papiertüten passen auch viel besser zu unseren naturbelassenen Produkten“, sagt der Händler für Salami, Käse, Pesto und Olivenöl. Die direkt vom Hof in Italien angelieferten Waren in Plastiktüten auszugeben sei nicht nur umweltschädlich, sondern auch ein Stilbruch.

So ganz glücklich ist Obsthändler Marinesco mit der Umstellung auf Papiertüten jedoch nicht. „Dafür werden viel zu viele Bäume abgeholzt. Das ist auch nicht richtig“, meint er.

Von Gabriele Gerner