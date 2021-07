Großburgwedel

Die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) plant für diesen Sommer gleich zwei Veranstaltungen unter freiem Himmel. Los geht es am Donnerstag, 12. August, ab 18 Uhr mit dem beliebten „Jazz unter Sternen“ im Park hinter dem Rathaus. Besucher können bei einem leckeren Picknick der Gruppe Brazzo Brazzone lauschen und den Abend in vollen Zügen genießen.

Dazu plant der Verein für Sonntag, 12. September, von 10 bis 18 Uhr die Open-Air-Veranstaltung „Kunst in Bewegung“ (KiB) – ebenfalls im Park hinter dem Rathaus. „War im vergangenen Jahr das Amtsgericht eine besondere Kulisse für die ausstellenden Künstler, geht es im September ein wenig mehr ins Grüne. Trotzdem ist man mitten in der Stadt“, heißt es seitens der Veranstalter.

Weitere Aussteller gesucht

Da die Corona-Zahlen zwar sinken, die Pandemie die Gesellschaft jedoch immer noch im Griff habe, sei momentan an eine Veranstaltung in privaten und öffentlichen Räumen noch nicht zu denken. Derzeit freue sich das Team um Kalle Schridde aber, dass es überhaupt eine Möglichkeit für die Künstler gibt, sich wieder einmal in Großburgwedel zu präsentieren. Die ersten Anmeldungen liegen schon vor, sowohl von „Wiederholungstätern“ als auch von Künstlern, die dort bisher noch nicht ausgestellt haben.

Wer als Aussteller dabei sein möchte, der kann sich bei Kalle Schridde unter Telefon (05139) 9807086 sowie bei Elke Seitz unter Telefon (05139) 27734 melden. Alternativ freuen die beiden sich auch über E-Mails an info@apropos-pos.de oder elke.seitz@t-online.de.

Willkommen sind Aussteller aus den Bereichen Malerei in unterschiedlichen Stilrichtungen, Fotografie, Bildhauerei, Schmuck und Kunstgewerbe. Insbesondere das Letztere sei gefragt, heißt es seitens des Organisationsteams.

Veranstaltungen kosten Eintritt

Da an diesem Tag auch kommunal gewählt wird, könnten die Besucher beides auf einem ausführlichen Spaziergang verbinden, schlägt der Verein vor. Aufgrund der Corona-Bestimmungen muss der Verein bei beiden Veranstaltungen einen kleinen Eintritt erheben. Wer seinen vollständigen Impfschutz nachweist oder einen aktuellen Test vorlegt, braucht nach den derzeitig geltenden Auflagen auf dem Gelände keinen Mundschutz zu tragen.

Von Janna Silinger