Großburgwedel

Am Sonntag, 12. September, verwandelt sich das Parkgelände hinter dem Rathaus in eine Galerie. Die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) lädt für den Kommunalwahltag zu „Kunst in Bewegung“ (KIB) ein – wie bereits im vergangenen Jahr unter freiem Himmel. Wegen der Corona-Krise präsentieren 30 Künstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten auf der Rasenfläche, wo sonst „Jazz unter Sternen“ stattfindet. Die Organisatoren Maria Hausknecht, Elke Seitz und Karl-Heinz Schridde planen wegen der Pandemie zwei Eingänge von der Fuhrberger Straße aus, wo sich die Besucher registrieren können.

Bei „Kunst in Bewegung“ gilt 3G-Regel

Das dreiköpfige Team muss bei der Open-Air-Ausstellung die aktuellen Hygieneschutzbestimmungen beachten. Der Eintritt ist daher nur mit einem negativen Test, doppelter Impfung oder als Genesener möglich. „Die Gäste können sich mit der Luca-App anmelden oder ein Registrierungsformular ausfüllen“, sagt Seitz. Die Besucher müssen nach wie vor die geltenden Abstandsregeln einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Die aktuellen Corona-Bestimmungen müssen wir, je nach weiterer Entwicklung, aktualisieren“, sagt Schridde. Aktuell dürften 200 Personen gleichzeitig auf das Gelände. Mit kurzen Wartezeiten müsse daher gerechnet werden.

Im Park selbst planen die Organisatoren ein Einbahnstraßensystem. Auf der Wiese wird es einen abgesteckten Weg geben, der entlang der Künstlerstände führt. Vor der Rathaustreppe gibt es zudem einen Getränkestand sowie einige Sitzgelegenheiten. Auch ein mobiler WC-Wagen steht nah der Ausstellungsfläche. Der Ausgang befindet sich im Osten der Parkanlage, wo sich die Besucher wiederum abmelden können.

Flyer liegen in Geschäften und im Rathaus aus

Hausknecht, Seitz und Schridde sind gerade dabei, überall im Stadtgebiet große Werbebanner für die 15. Auflage von „Kunst in Bewegung“ aufzuhängen. Nach und nach stellen sie auch wieder die 30 markanten, orangefarbenen Fahrräder an prägnanten Stellen in der Stadt auf, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. In den nächsten Tagen werden zudem in Burgwedels Geschäften, Kreditinstituten und im Rathaus Informationsflyer ausgelegt.

Normalerweise stehen öffentliche und private Räume als Ausstellungsflächen für Malerei, Fotografie, Holz- und Schmuckarbeiten sowie kreatives Kunstgewerbe zur Verfügung. Doch in Zeiten von Corona sei all dies leider nicht mehr möglich, erklärt Schridde. Wer sich wegen der Ansteckungsgefahr nicht traue, die Ausstellung im Park zu besuchen, für den bieten die Macher eine Alternative an. „Wir vermitteln gern einen Kontakt zu den Künstlern“, sagt Seitz.

Die Ausstellenden zeigen ihre Arbeiten am Sonntag, 12. September, von 11 bis 18 Uhr im Rathauspark. Der Eintritt kostet 3 Euro. „Ohne Eintritt darf diese Veranstaltung derzeit nicht stattfinden“, erklärt Schridde. Kinder bis acht Jahren in Begleitung eines Elternteiles zahlen nichts.

Von Katerina Jarolim-Vormeier