Am Ende war es doch ein Erfolg: 24 Künstlerinnen und Künstler präsentierten am Sonntag ihre Werke bei Kunst in Bewegung ( KiB) im Außenbereich des Amtsgerichts in Großburgwedel. Bis dahin mussten die Organisatoren einige Hürden meistern, darunter nicht nur die Corona-Pandemie.

„ Virus“ steht in großen Lettern auf der Leinwand, Gold auf Gold. Geschaffen hat das Werk der Isernhagener Künstler Matthias J. Gierten. Es gehört zu seiner Bilderserie „Metawords“ und ist im März entstanden, als die Infektionszahlen in die Höhe schnellten und das öffentliche Leben innerhalb weniger Tage zum Erliegen kam. „Ich merkte: Es wird sich etwas massiv verändern. Das war mein Ventil“, sagte Gierten. Das Kunstwerk sei für ihn ein Versuch gewesen, dem Coronavirus etwas Positives abzugewinnen. Am Sonntag stellte er es zum ersten Mal öffentlich aus.

Dritter Anlauf für Kunst in Bewegung

Viele Werke bei KiB wurden an diesem Tag das erste Mal von Besuchern beäugt. Die Freude über die Veranstaltung sei bei den Ausstellern groß gewesen, erzählte Karlheinz Schridde, Mitglied des Organisationskomitees. „Die Künstler wollen sich präsentieren. Auch wenn es ihnen hier nicht vorrangig ums Verkaufen geht“, sagte er. Erst vor drei Wochen war die endgültige Form für die Freiluftausstellung gefunden worden, im dritten Anlauf seit Ausbruch der Pandemie.

Denn nachdem der ursprüngliche Termin im Mai der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, hatte das KiB-Team mit dem Amtspark eigentlich einen neuen, coronakonformen Veranstaltungsort gefunden. Eine Nummer kleiner sollte die Ausstellung werden – 24 statt sonst 40 Künstler – und an einem einzigen Ort stattfinden, also erstmals ohne die im Namen verankerte Bewegung, die es in den Vorjahren brauchte, um die vielen Ausstellungsorte im ganzen Stadtgebiet zu erreichen.

Doch Ende August mussten die Organisatoren abermals umplanen, da die Stadt den Amtspark wegen herabfallender Äste gesperrt hatte. Dann kam die Zusage vom Amtsgericht für dessen Außengelände. „Innerhalb von 48 Stunden stellten wir ein neues Konzept auf“, sagte Schridde.

Bis zu 150 Besucher auf Gelände

Durch das mehrmalige Umplanen hat KiB in diesem Jahr nur einen Sponsor, etwa die Hälfte der Kosten von etwa 3000 Euro wollten die Organisatoren durch das Eintrittsgeld von 3 Euro pro Person wieder hereinbekommen. Der Eintritt schien die Besucher nicht zu stören, denn bereits bis Sonntagmittag fanden mehr als 130 Menschen den Weg zur Ausstellung. 150 Besucher durften die Ausstellung maximal gleichzeitig besuchen, es herrschte Masken- und Registrierungspflicht für die Kunsteinbahnstraße.

Verschiedenste Arten von Malerei, Skulpturen, Kunsthandwerk, Schmuck und Fotografie konnten die Besucher entdecken und kaufen. Auch der Burgwedeler Fotograf Michael Plümer hatte sich von der Pandemie bei seinen Werken inspirieren lassen. Für seine Serie „Maskenpflicht“ fotografierte er Menschen mit Mund-Nasen-Schutz, die ersten Werke daraus zeigte er bei KiB.

„Ich wollte sehen, was man von den Menschen noch erkennt, wenn man nur die Augen sieht“, sagte Plümer. Freundlich, nachdenklich, böse? Jeder Besucher konnte überprüfen, ob er den Blick auf den Fotos zu interpretieren wusste. Eine Fähigkeit, die auch außerhalb von KiB im Corona-Alltag helfen dürfte.

Von Elena Everding