40 Stühle haben die Mitglieder des Kirchbauvereins Kleinburgwedel mit reichlich Abstand zwischen dem Haus der Kirche und dem Kirchturm für das Kurrende-Singen in Kleinburgwedel aufgestellt – doch das reichte am Sonnabendnachmittag bei Weitem nicht aus. Schnell hatten sich die Plätze trotz frostigen vier Grad Außentemperatur gefüllt, sodass Ortsbürgermeister Jürgen Schodder und seine Frau Erdmute, die zum Vorstand des Vereins gehört, rasch für Nachschub sorgen mussten.

In dicke Winterjacken nahmen schließlich die 60 Besucher unter freiem Himmel vor einem Feuerkorb Platz. Sie hüllten sich zudem in wärmende Decken und sangen bekannte Weihnachtslieder mit, die der Posaunenchor Wettmar mit einigen Musikern aus Kleinburgwedel intonierte.

Der Posaunenchor Wettmar und einige Musiker aus Kleinburgwedel begleiten das Kurrende-Singen musikalisch. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Bei Kurrende zieht die Gemeinde gewöhnlich durchs Dorf

Aber was ist eigentlich das Kurrende-Singen? Eine Kurrende ist ein Laufchor. Darin steckt das lateinische Wort currere, das laufen bedeutet. Ein Kurrende-Chor bestand ursprünglich aus bedürftigen Schülern aus protestantischen Schulen, der von Haus zu Haus zog und für Geld sang. Diesen Brauch hat das Haus der Kirche in Kleinburgwedel übernommen. Seit 14 Jahren ziehen nun Gemeindemitglieder und Bewohner in der Adventszeit durch das Dorf und singen Weihnachtslieder. „Wir legen bei drei bis vier Gastgebern eine Pause ein und singen dort gemeinsam“, sagte die Vereinschefin. Dazu gebe es Glühwein und Kekse. Das sei in diesem Jahr wegen Corona aber nicht umsetzbar gewesen.

Kirchbauverein organisiert Kurrende-Singen anders

Mit der Veranstaltung im Freien wollten die Kleinburgwedeler der Corona-Pandemie zumindest ein wenig trotzen. Also platzierten die Organisatoren rund um Vereinschefin Kristine Weidemann das Kurrende-Singen vor das Haus der Kirche. Jeder Besucher musste seinen Namen und eine Telefonnummer auf einem vorbereiteten Zettel notieren und sich die Hände desinfizieren. „Es ist nicht so wie immer, es ist anders, und dennoch macht die Organisation Spaß“, sagte Weidemann.

Auf dem Programm des Wettmarer Posaunenchors unter der Leitung von Peter Dietterle standen die Weihnachtsklassiker: Von „Alle Jahre wieder“ über „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ und „Fröhliche Weihnacht überall“ bis „O Tannenbaum“ stimmte die Gemeinde zur Kurrende und zum Turmblasen an. „Die Kälte macht mir nichts aus, das Singen macht warm“, sagte Besucherin Marie Mauser. So wie sie, sahen es auch die anderen Gäste.

Im Kirchturm am Haus der Kirche leuchtet ein Weihnachtsstern. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weidemann bedauerte zudem, dass der Basar am ersten Advent ausfallen musste. Gleichwohl gab es am Sonnabend zwei kleine Tische im Vorraum des Gemeindehauses, wo der Verein Wollsocken und andere Strickartikel verkaufte. „Mehr ist nicht erlaubt“, sagte die 65-Jährige.

Indes laufen die Vorbereitungen für die Gottesdienste zu Heiligabend auf vollen Touren. Laut Weidemann sind drei verkürzte Andachten in Kleinburgwedel geplant. Sie beginnen um 16, 17 und 18 Uhr ebenfalls im Freien, auf einem großen Platz gleich hinter dem Haus der Kirche. „150 Stühle haben wir uns bei einem Zeltverleih dafür gemietet“, berichtete Weidemann. Der Schützenverein habe dem Kirchbauverein den Tipp gegeben.

Von Katerina Jarolim-Vormeier