Die Planung ist abgeschlossen, jetzt geht es an die Umsetzung: Die Deutsche Glasfaser eröffnet am 27. Januar ein Baubüro in Thönse. Dort können Burgwedeler all ihre Fragen zum Ausbau des Glasfasernetzes in Engensen, Kleinburgwedel, Thönse, Fuhrberg und Wettmar stellen.