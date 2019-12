Großburgwedel

„Unsere Kirche ist das Wahrzeichen von Großburgwedel. Die haben wir nun ins rechte Licht gerückt“, sagt Pastor Jens Blume. Und das ist der Gemeinde gelungen. Pünktlich zum Weihnachtsfest wurde dieser Tage die neue Beleuchtungsanlage in Betrieb genommen. Diese vermag weit mehr zu leisten als die alten Strahler.

Die neuen Strahler leuchten St. Petri besser an und sparen dabei auch noch viel Energie. Quelle: Thomas Oberdorfer

Moderne LED-Technik ersetzt alte Scheinwerfer

Die Idee, die Kirche mit neuen Scheinwerfern anzustrahlen, ist aus der Not heraus geboren. „Unsere alte Lichtanlage war defekt“, sagt Thomas König. Er ist im Kirchenvorstand unter anderem für die Liegenschaften der Gemeinde zuständig. „Einer der Scheinwerfer wurde wahrscheinlich mutwillig abgebrochen. Die Reparatur sollte alles in allem zwischen 1000 und 1500 Euro kosten“, berichtet er von den Angeboten, die die Gemeinde eingeholt hatte. Das ist viel Geld für eine alte Anlage, die obendrein auch noch viel Strom verbrauchte. „Die Technik hat sich im Laufe der Jahre halt weiterentwickelt, deshalb wollten wir jetzt einen Schlussstrich ziehen“, sagt König. Die alten Scheinwerfer hatte die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute spendiert. „Aber das ist schon mehrere Jahrzehnte her.“

Stromverbrauch sinkt deutlich

„Dann haben wir uns nach neuen Strahlern umgeschaut“, sagt König. Und die Gemeinde wurde bei Elektro Eden an der Hannoverschen Straße fündig. Die Wahl fiel auf moderne LED-Technik. „1600 Watt hatte die alte Anlage verbraucht, die neue kommt nun mit lediglich 350 Watt aus“, sagt König. Das ist gut für die Umwelt und günstiger bei der Stromrechnung.

Neueste LED-Technik hilft, die Energiekosten zu senken. Quelle: Thomas Oberdorfer

Und die neue Lichtanlage schafft obendrein neue Möglichkeiten. „In den vergangenen Jahren konnten wir den rückwärtigen Teil der Kirche nicht anstrahlen. Immer dann, wenn wir den dort installierten Strahler in Betrieb nahmen, sprang die Sicherung raus“, erklärt König. „Deshalb lag St. Petri auf der Seite lange Zeit im Dunkeln.“ Das hat sich jetzt geändert. Ab sofort strahlt auch dort ein LED-Scheinwerfer die Kirche an. „Unsere Kirche ist so schön, dass wollen wir auch in den Abendstunden nach allen Seiten hin zeigen“, sagt Blume.

St. Petri wird künftig länger angestrahlt

Und das passiert künftig auch deutlich länger als bislang. „Die alte Lichtanlage war lediglich in der Adventszeit und bis Maria Lichtmess in Betrieb“, sagt Blume. Am 2. Februar – 40 Tage nach den Weihnachtsfeiertagen – wurde sie abgeschaltet. „Die neuen Scheinwerfer wollen wir komplett über die Wintermonate hin nutzen“, kündigt Blume an. Derzeit führt eine Zeitschaltuhr dazu, dass allabendlich ab 17 Uhr die Kirche angestrahlt wird.

Premiere: Erstmals wird auch die Rückfront von St. Petri angestrahlt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Im Frühjahr kommt der letzte Strahler

Übrigens: Komplett angeleuchtet ist St. Petri derzeit noch nicht. Ein Scheinwerfer fehlt noch. Der soll später installiert werden, wenn der Platz zwischen Kirche und Gemeindehaus neu hergerichtet wird. Diese Arbeiten sind für das nächste Frühjahr geplant. Ist auch dieser sechste und dann letzte Strahler aufgebaut, dann wird die Kirche rundherum von allen Seiten angeleuchtet.„Und dann ist St. Petri endgültig ins rechte Licht gerückt“, sagt Blume.

Von Thomas Oberdorfer