Großburgwedel

Andreas Zessler staunte sehr, als er am Montagvormittag sein Paket aus der gerade erst eröffneten DHL-Packstation auf dem Aldi-Parkplatz abholen wollte. In der Großburgwedeler Postfiliale schickte man ihn mit seinem Abholschein noch nichts ahnend dort hin – doch er hat keine Chance, an sein Paket heranzukommen. Denn am Montagabend gegen 19.30 Uhr stieß der Auflieger eines Lkw beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen die Station, woraufhin der linke Teil aus dem Fundament brach und gegen den rechten Teil der Packstation kippte. Das haben laut Polizeikommissariat Großburgwedel Zeugen beobachtet, die daraufhin die Beamten benachrichtigen.

Spedition ist bereits ermittelt

Die Zeugen hätten auch gesehen, dass sich der Unfallfahrer nach dem missglückten Wendemanöver über die Autobahn 7 vom Unfallort entfernte. Es ist nicht bekannt, ob er die Kollision überhaupt bemerkt hatte. Laut Polizei handelte es sich um eine weiße Sattelzugmaschine einer Kühlspedition mit einem beigefarbenen Auflieger mit blauer Firmenaufschrift.

„Wir haben inzwischen dank Zeugenaussagen die Spedition ermitteln können, hier setzten wir nun an“, sagte Ralf-Emil Bahn vom Polizeikommissariat. Er zeigte sich zuversichtlich, dass so der Unfallverursacher gefunden werden könnte. Etwaige Zeugen, die sich das Kennzeichen des LKW gemerkt hatten, sollten sich jedoch beim Kommissariat melden.

Das Abholen von Paketen ist zurzeit nicht möglich. Quelle: Elena Everding

DHL war am Dienstagvormittag laut Bahn noch nicht über den Unfall informiert, die Beamten mussten zuerst die Zuständigkeiten bei dem Unternehmen in Erfahrung bringen. Wann die DHL-Kunden ihre Pakete aus der Station abholen können, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Erst Ende Juli hatte DHL die Packstation feierlich eröffnet.

Von Elena Everding