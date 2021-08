Burgwedel

Wie positioniert sich eigentlich die Stadt Burgwedel zum Vorhaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV)? Diese will die Landesstraße 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf für mehrere Monate sperren. Der Grund: Das Land baut eine neue Brücke über die Hengstbeeke. Deshalb schlagen die Fuhrberger Geschäftsleute Alarm.

Die Pläne seien im April auch für die Verwaltung überraschend gekommen, sagt Bürgermeister Axel Düker: „Wir haben nach Bekanntwerden des Vorhabens umgehend Kontakt zur Landesbehörde aufgenommen.“ Zwar sei die Kommune weder entscheidungs- noch weisungsbefugt, und auch nicht offiziell in das Verfahren involviert, da es sich um eine Landesstraße handele. „Aber wir haben natürlich nachgefragt, ob es keine Möglichkeit gibt, die Bauzeit zu verkürzen.“

Dem habe die Landesbehörde eine Absage erteilt – zum einen seien die Bodenverhältnisse schwierig, zum anderen würde eine Bypasslösung mit einer zu errichtenden Behelfsbrücke die Kosten stark in die Höhe treiben. Alternativ zum Brückenneubau könne die Brücke für Schwerlastverkehr ab 3,5 Tonnen gesperrt werden. „Aber das ist dann eine dauerhafte Lösung, die auch keiner wirklich wollen kann“, sagt Düker.

Keine Belastung der Ikea-Kreuzung

Bezüglich der notwendigen Umleitung habe die Stadt darauf gedrungen, dass der Lastwagenverkehr so großräumig umgeleitet werden müsse, dass er gar nicht erst in Burgwedel ankommt. „Die Kreuzung bei IKEA ist bereits ohne Baumaßnahmen am Limit“, sagt der Bürgermeister. Deshalb gelte es, den Schwerlastverkehr bereits von Celle aus über die B3, A 37 auf die A2 zu führe – in die andere Richtung adäquat.

Und das lässt die Landesbehörde verlauten: Julia Fundheller, stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereiches bei der NLSTBV bestätigte auf Anfrage, dass eine Klage eingegangen sei. Wegen des laufenden Verfahrens könne aber kein Statement zum Sachverhalt abgeben werden.

Von Sandra Köhler