Kleinburgwedel

„Und kommt die goldene Herbsteszeit, ist die Laienspielgruppe Wettmar nicht mehr weit.“ Die Verballhornung der Textzeile von Theodor Fontane über den Herrn von Ribbeck sei an dieser Stelle einmal erlaubt, denn jedes Jahr im Herbst präsentieren die Hobbyschauspieler ein neues Stück. In diesem Jahr war es die Komödie „Glaubersalz zum Nachtisch.“

Damit sich der große Aufwand der ehrenamtlichen Akteure auch lohnt, wird der große Saal im Seniorenpflegeheim Lindenriek in Kleinburgwedel für drei Tage zu den Brettern, die für Regisseurin Ulrike Bigalke und die Darsteller Susanne Lahmann, Hella Seegers, Jonas Kurtze, Wilfried Künstler, Helga Elebe und Doris Kunisch die Welt bedeuten. Zur Premiere am Freitag war das Stück ausverkauft, am Sonnabend gab es zwei Aufführungen und am Sonntag noch eine Nachmittagsvorstellung – allesamt mehr als gut besucht.

Schokoriegel zum Abnehmen

Und das hatte auch seinen Grund – urkomisch kam die Geschichte daher. Amadeus Motzer, seine Frau Ellen und Schwägerin Marlies joggen zu Beginn des Stücks durch den Saal, keuchend kommt Motzer als letzter an. Ort der Handlung ist eine Kurklinik, in der die genannten „entschlacken“ wollen. Motzer soll zusätzlich noch abspecken –eine Idee seiner Frau. Daher hat er sich in seinem Zimmer einen Vorrat Schokoriegel angelegt, um die Diät zu überleben. Aber seine Schwägerin wittert den Betrug und macht sich auf die Suche. Bei der Gelegenheit erfährt das Publikum auch gleich, dass beide einst ein Verhältnis hatten.

Motzer, der seinen Namen zu Recht trägt, muss sich fortan nicht nur mit seinem Zimmergenossen Markus Junghans herumschlagen, sondern auch mit der allzu intensiven Betreuung des Klinikpersonals, das ihn mit immer neuen Anwendungen drangsaliert. Kurz gesagt, alle gehen ihm gewaltig auf den Wecker, besonders sein ungeliebter Bettnachbar, der nicht nur bei der Schwester und Ärztin, sondern auch bei seiner Frau und der Schwägerin eine „Schleimspur“ hinterlässt. So jedenfalls sieht es Motzer. Zudem stellt sich für ihn die Frage: Ist mein Bettnachbar schwul? „Mäuschen“, wie Motzer von seiner Frau genannt wird, hat es schwer – ein herrliches Verwirrspiel beginnt.

Wie stets hat sich das Ensemble mit dem Stück von Heidi Mager eine Komödie mit Lachgarantie ausgesucht. „Das macht uns Spaß und unser Publikum erwartet das auch von uns“, sagte Bigalke. Die Zuschauer unterhalten, damit sie sich für zwei Stunden die Alltagssorgen einfach weglachen können, ist das Ziel der Gruppe seit fast 40 Jahren. Dieses Ziel hat die Laienspielgruppe, eine Abteilung des Männergesangverein Germania Wettmar, auch diesmal mit Leichtigkeit erreicht.

Lesen Sie auch

Von Jürgen Zimmer