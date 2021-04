Fuhrberg/Mellendorf

So überraschend kommt diese Ankündigung, dass manche sie vielleicht für einen Aprilscherz halten könnten – aber es ist keiner: Noch im April wird die Landesstraße 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf gesperrt werden und das für voraussichtlich acht lange Monate. Der Grund: Das Land baut eine neue Brücke über die Hengstbeeke, die kreuzt kurz vor der Autobahn die Landesstraße. Für Autofahrer bedeutet dies, dass sie lange Umleitungsstrecken fahren müssen, um ans Ziel zu kommen.

Sperrung bereitet Betrieben wirtschaftliche Probleme

Die Mitteilung des Landes hat alle überrascht. In Fuhrberg wusste bis Mittwoch kaum jemand von diesem Vorhaben und das ärgert Ortsbürgermeister Heiner Neddermeyer (CDU), der übrigens auch nicht informiert war. „Für manchen Fuhrberger hat diese Sperrung massive Auswirkungen. Umso wichtiger wäre es, wenn wir rechtzeitig davon erfahren würden“, sagt Neddermeyer. Probleme sieht der Ortsbürgermeister vor allem auf einige Betriebe zukommen. „Viele sind auf den Durchgangsverkehr angewiesen. Fällt der jetzt bis zum Jahresende weg, führt das zwangsläufig zu wirtschaftlichen Problemen.“

Aus zwei mach eins: Über eine gemeinsame Brücke sollen künftig Autos und Räder an der L 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf rollen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Dass Arbeiten an der Straße notwendig sind, kann Neddermeyer durchaus nachvollziehen. Was ihn aber ärgert, ist, dass Vorhaben augenscheinlich zeitlich nicht miteinander verknüpft werden. „Die Fuhrberger Ortsdurchfahrt war für Sanierungsarbeiten monatelang gesperrt. Mit zum Teil großen Problemen für einzelne Unternehmen. Das wiederholt sich jetzt.“ Neddermeyer denkt dabei unter anderem an den Frischmarkt, den Döner-Laden und die Tankstellen. „Hätte man das nicht aufeinander abstimmen können?“, fragt er.

„Eine Reparatur lohnt sich nicht“

Und das ist geplant: Die alte Brücke über die Hengstbeeke ist in die Jahre gekommen. Gebaut wurde sie 1950. Genauer gesagt ist es nicht eine Brücke, sondern es sind zwei. Eine für den Autoverkehr, eine für die Radfahrer. „Beide Brücken weisen mittlerweile Mängel auf“, sagt Mirko Graen. Er ist der zuständige Bereichsleiter für Brückenbau beim Land. Die Mängel seien zwar nicht so massiv, dass jetzt schon eine Sperrung der Straße drohen würde. Aber: „Eine Reparatur der Brückenanlagen macht wirtschaftlich keinen Sinn mehr. Darum nun der Neubau“, erklärt Graen. Dabei sollen die Brücken aber nicht eins zu eins ersetzt werden. „Wir planen den Bau einer gemeinsamen Brücke“, erklärt er gegenüber der HAZ.

Land informiert auch Stadtverwaltung nicht

Der genaue Termin für den Start der Bauarbeiten steht noch nicht fest. „Wir gehen derzeit von Ende April aus“, kündigt der Bereichsleiter an. In diesen Tagen wird gemeinsam mit den Verkehrsbehörden die notwendige Umleitungsstrecke geplant. Die steht noch nicht endgültig fest. „Die Planungen sind relativ umfangreich, da auch einige Ampelanlagen aufgebaut werden müssen. Aber wir werden rechtzeitig dazu informieren“, kündigt Graen an.

Übrigens: Auch im Burgwedeler Rathaus überraschte der schnelle Start der Bauarbeiten. „Das dort etwas passieren soll, wissen wir. Aber dass die Arbeiten nun so kurzfristig beginnen sollen, ist für uns auch neu“, sagt Bauamtsleiter Oliver Götze.

Von Thomas Oberdorfer