Großburgwedel

Nach der dreiwöchigen Feiertagspause des Landmarktes haben die Händlerinnen und Händler erstmals in diesem Jahr ihre Stände auf dem Domfrontplatz aufgestellt. Dabei herrscht unter ihnen Einigkeit: Der Landmarkt ist nicht nur wegen Corona eine gute Alternative zum Supermarkt, sondern auch ein beliebter Treffpunkt an der frischen Luft für Burgwedelerinnen und Burgwedeler am Wochenende. Ob Schinken, ein Stück Kuchen oder eine Flasche Wein: Auf dem Landmarkt gibt es viel zu entdecken. Besonders voll ist es zum Start an diesem Sonnabend nicht – genug Zeit für diese Zeitung also, einmal nachzufragen, was eigentlich die Lieblingsspezialitäten der Händler sind.

Der Liebling von Carl Christian Rosenau: Waldblütenhonig

Zusammen mit seiner Mutter Martina Rosenau verkauft Carl Christian Rosenau seinen Honig. Sein persönlicher Liebling ist der Waldblütenhonig. Quelle: Max Baumgart

Am meisten Andrang herrscht am Sonnabend beim Fleisch. Vor der Landschlachterei Dettmars zieht sich die Schlange zwischenzeitlich bis zum Honigstand. „Ab 11 Uhr sind die meisten Leute hier“, sagt Carl Christian Rosenau. Vor ihm stehen mehrere gestapelte Honiggläser, die mit dem Siegel „Echter Deutscher Honig“ versehen sind. Gemeinsam mit seiner Mutter Martina Rosenau verkauft der Imker seinen Honig. Mit seinen Bienen fährt er von einem Ort zum nächsten, um verschiedene Blüten für seinen Honig zu bekommen. „Es ist im Prinzip wie Rinder umweiden“, sagt er, lächelt und verrät: „Am liebsten esse ich den Waldblütenhonig.“

Am ersten Markttag des Jahres ist es noch vergleichweise leer auf dem Domfrontplatz. Quelle: Max Baumgart

Ausgefallenes von „Salateria“: Die Granatapfelcreme

Erdinch Mustafa bietet selbst gemachte Cremes an – darunter auch eine Granatapfelcreme. Quelle: Max Baumgart

Dass es noch vergleichsweise leer ist, hat auch Erdinch Mustafa bemerkt. „Aber es ist auch der erste Tag“, sagt er. Hinter der Theke stapeln sich verschiedenste Spezialitäten: Oliven, gefüllte Peperoni und selbst gemachter Frischkäse sind nur ein paar davon. Auch das süße Baklava, das oben auf der Theke steht, habe seine Frau selbst gemacht. Alles, was sie anbieten, sei frisch und eben aus eigener Herstellung, sagt Mustafa. Ein weiteres Highlight: die Cremes. Besonders ausgefallen ist eine Granatapfelcreme.

Das passende Geflügel für den Winter: Ente

Auch nach Weihnachten empfiehlt Stephan Schönhoff Ente. Quelle: Max Baumgart

„Die Weihnachtsgans war super“, lobt eine Kundin am Stand des Hofladens Schönhoff. Neben Geflügel und Eiern gibt es dort Obst und Gemüse – unter anderem Äpfel, Salat und Kartoffeln liegen in den Holz- und Plastikkästen. „Es ist ein guter Start. Alle Stammgäste kommen“, sagt Stephan Schönhoff. Sein Sohn Martin Schönhoff betreibt den Familienhof in der Wedemark. Auch nach Weihnachten bleibt seine Empfehlung passend zu den winterlichen Temperaturen: Ente.

„Lebendiger Geschmack“: Weinhändler empfiehlt Grauburgunder

Bei Martin Müskens Stand können die Marktbesucher einen Wein trinken und natürlich auch ein paar Flaschen zum Mitnehmen kaufen. Seine Empfehlung ist ein Grauer Burgunder aus der Pfalz. Quelle: Max Baumgart

Vor dem Stand von Martin Müsken sammeln sich ein paar Marktbesucher an den Stehtischen, um einen Glühwein zu trinken. „Bei diesen Witterungen ist Glühwein immer noch am beliebtesten“, sagt er. „Wo wart ihr denn letztes Wochenende?“, fragt einer der Besucher Müsken. Anscheinend haben ein paar der üblichen Marktbesucher vergangenen Samstag in Erwartung des Marktes einen leeren Domfrontplatz vorgefunden. Müsken erklärt, dass zur Feiertagspause des Marktes schon immer das erste Wochenende im Jahr gehört habe. Er arbeitet eng mit Sven Jan-Hendryk von der Brauerei Burgwedel zusammen, der selbst nicht vor Ort ist. Dafür stehen seine Biere auch bei Müsken am Stand. Neben Bier und Glühwein hat der Weinhändler natürlich auch andere Weine im Angebot. Seine Empfehlung ist ein Grauer Burgunder aus der Pfalz: „Der hat nicht viel Säure, erdige Aromen und schmeckt sehr lebendig.“

Lesen Sie auch Großburgwedel: Mit Maske fühlen sich Wochenmarktbesucher am sichersten

Käsekuchen ist beim Back- und Naschwerk immer mit an Bord

Bei Michaela Poslednik und Michelle Rauschke vom „Back- und Naschwerk“ gibt verschiedene süße Backwaren. Käsekuchen ist immer mit an Bord. Quelle: Max Baumgart

Michaela Poslednik bietet zusammen mit Michelle Rauschke süßes Gebäck am Stand des Back- und Naschwerks an. Außerdem verkaufen sie auch Eier, Eierlikör und Marmeladen. Sie arbeiten nur mit natürlichen Zutaten, sagt Poslednik. So bereitet sie beispielsweise ihre Rumkugeln mit echtem Rum zu. Meistens verkaufen sie die Kuchenstücke einzeln, bringen aber auf Bestellung auch ganze Kuchen zum Markt. Ein Klassiker darf auf jeden Fall nicht fehlen: „Käsekuchen haben wir immer an Bord“, sagt Poslednik.

Von Max Baumgart