Großburgwedel/Fuhrberg

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres gibt es eine Fahrplanänderung bei Regiobus in Burgwedel: Ab Mittwoch, 2. Februar, fährt die Linie 651 an Schultagen in Fahrtrichtung Fuhrberg bereits um 15.37 Uhr ab der Haltestelle Großburgwedel/Schulzentrum. Damit sollen auch Schülerinnen und Schüler nach der achten Stunde den Bus nutzen können.

Zusätzlich werden die Haltestellen Kleinburgwedel/Im Heidewinkel und Fuhrberg/Schlesische Straße angefahren. Die Linie 651 fährt dann nicht mehr die Haltestellen Bahnhof, Pappelweg, Am Schützenplatz und Krankenhaus in Großburgwedel an. In den Ferien und an schulfreien Tagen verkehrt der Bus aber wie gewohnt ab Großburgwedel/Bahnhof mit der Abfahrt um 15.40 Uhr.

Schüler brauchen nur noch eine halbe Stunde nach Fuhrberg

Bislang mussten Schülerinnen und Schüler aus Fuhrberg, die etwa wie am Gymnasium um 15.30 Uhr Schulschluss haben, laut der Fahrplanauskunft der Regiobus die Linie 690 bis zum Bahnhof Bissendorf nehmen und dann in den Sprinti umsteigen oder alternativ eine halbe Stunde später die Verbindung über das Krankenhaus in Großburgwedel nehmen. Damit kamen sie erst etwa eine Stunde nach Schulschluss in Fuhrberg an. Mit der neuen Linie verringert sich die Fahrtzeit auf eine knappe halbe Stunde.

Von Alina Stillahn