Burgwedel - Waghalsige Wendemanöver am Ortsrand: Lkw-Fahrer sitzen am Tempelweg in der Falle

Die Straße ist eng – und endet in einem Feldweg: Weil es keinen Wendehammer gibt, wird der Kleinburgwedeler Tempelweg regelmäßig zur Falle für Lkw-Fahrer. Nur mit Mühe schaffen sie es, zu wenden. Der Ortsrat fordert nun eine Lösung.