Kleinburgwedel

Lastwagen hatten es Lars Olthoff schon immer angetan. Kein Wunder, stammt er doch aus einer Familie von Fuhrunternehmern. Mit seiner im Gewerbegebiet in Kleinburgwedel angesiedelten Firma Olthoff Freight Solutions hatte er sich 2007 einen Traum erfüllt. Nur eines fehlt dem Dienstleister für Logistik in Europa und insbesondere Großbritannien: ein Auszubildender. Doch der ist einfach nicht zu bekommen.

In den vergangenen drei Jahren hat Olthoff viele Versuche unternommen, um Kandidaten zu finden – bisher ohne Erfolg. Weder ein Aufruf im sozialen Netzwerk Instagram noch Aufritte auf Ausbildungsmessen halfen.

Aufwendiger Messestand

Für die Ausbildungsmessen in Burgwedel hat Lars Olthoff viel Aufwand betrieben: Ein ferngesteuerter Lastwagen, den Besucher durch einen Parcours lenken durften, zog viele Blicke auf sich und lockte Interessenten an den Stand. Dort galt es, Europaletten auf einem von Olthoff eigenhändig im Kleinformat gebauten Lastwagen möglichst effektiv zu verstauen – so, wie es virtuell auch jemand tut, der für einen Kunden die Ladung plant.

Bei einem Quiz konnten die Schüler zeigen, wie gut sie sich in der Geografie und den Eigenheiten Großbritanniens auskennen – einem für die Firma zentralen Land. „Unser Stand war einer der best besuchten“, sagt der Firmenchef stolz: „Wie hatten auch viele gute Gespräche.“

Viele Gespräche, keine Bewerber

Allein: Der Rücklauf war ernüchternd. Nicht eine einzige Bewerbung auf den Ausbildungsplatz für die dreijährige duale Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen ging bei Olthoff Freight Solutions ein. Woran es liegt? Das kann sich Olthoff nicht erklären. Vielleicht seien die Bilder schuld, die beim Wort „ Spedition“ in den Köpfen auftauchen: Ein Fahrer, der den überwiegenden Teil seiner Arbeitszeit in Lastwagen sitzt. Ein Mitarbeiter, der Paletten verlädt. Damit jedoch haben die Aufgaben in der am Tempelweg ansässigen Firma nur wenig zu tun. Denn Lars Olthoff hat keine Spedition im klassischen Sinne.

Vielmehr geht es darum, Kunden, die Waren in andere Länder transportieren lassen wollen, bestmöglich zu beraten.

Kaufmann muss Routen planen

Welche Verbindung ist die schnellste, welches die günstigste? Welche Transportmittel sind geeignet? Worauf ist zu achten? Linksverkehr und Fährverbindungen, Straßensperrungen, Streiks und Zollvorschriften: Viele Faktoren sind zu berücksichtigen. Deshalb sollte ein Auszubildender Spaß am Umgang mit Menschen und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen haben, Kenntnisse in Mathematik, Geografie und EDV mitbringen – und aufgrund der internationalen Ausrichtung auch Englisch sprechen können.

Agentur für Arbeit veröffentlicht Stelle nicht

„Keiner erwartet, das gleich alles perfekt ist“, sagt Lars Olthoff beruhigend: „Wir helfen, wo wir können.“ Er weiß, wovon er spricht, hat sich als Realschulabsolvent selbst über einen Auslandsaufenthalt Fähigkeiten und Sprachkenntnisse erarbeitet: „Man wächst im Laufe der Zeit.“ Sehr bedauerlich findet es der Chef, dass die Agentur für Arbeit den Ausbildungsplatz nicht veröffentlicht.

Das Problem dabei: Noch verfügt seine Firma nicht über einen Ausbilderschein. „Die Agentur für Arbeit vermittelt nur in Betriebe, bei denen die zuständige Kammer uns bestätigt, das die Ausbildereignung vorliegt oder eine Ausbildereignung vorliegen wird und deshalb ausgebildet werden darf“, erläutert Holger Habenicht, Sprecher der Agentur für Arbeit.

Laut Oliver Brandt, Teamleiter für Beschäftigungsförderung der Region Hannover, könnte Olthoff trotz des fehlenden Scheines bereits einen Auszubildenden anstellen: „Man kann grundsätzlich in Absprache mit den Kammern als Betrieb mit der Ausbildung starten und muss dann im ersten Jahr den Ausbilderschein machen.“

Wer Interesse an dem Ausbildungsplatz hat, kann per E-Mail an bewerbung@olthoffgmbh.de sowie unter Telefon (0 51 39) 95 70 50 mit der Firma Kontakt aufnehmen.

Von Sandra Köhler