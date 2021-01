Burgwedel

Bauplätze in Burgwedel sind rar und dadurch sehr begehrt. Diese Erfahrung machte einmal mehr die Stadt Burgwedel dieser Tage. In den letzten beiden Dezemberwochen konnten sich Bauinteressierte an dem Losverfahren für 32 Grundstücke in Kleinburgwedel und vier Grundstücke in Engensen beteiligen. Exakt 800 Bewerber nutzten diese Chance und warfen ihre Lose in die Trommel. Am Sonnabend, 16. Januar, wird nun ein Notar die Gewinner ermitteln.

Ein Drittel der Bewerbungen kommt aus Burgwedel

Derweil zieht die Stadtverwaltung Bilanz zu diesem erstmals durchgeführten Losverfahren. „Wir haben mit vielen Bewerbern gerechnet, aber dass sich binnen weniger Tage dann 800 melden würden, das überrascht uns schon“, sagt Bauamtschef Oliver Götze. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Leon Herlt wertete er die eingegangenen Bewerbungen aus. Interessant dabei war vor allem, wer Grundstücke kaufen wollte. 255 Personen – und damit knapp ein Drittel der Interessenten – kommen direkt aus Burgwedel, 545 von außerhalb. Allerdings: Die Bewerbungen von außerhalb kommen zu „einem sehr großen Teil aus den umliegenden Kommunen oder der Stadt Hannover“, ergänzt Götze. „Rechnet man diese beiden Gruppen zusammen, dann sind das weit über 90 Prozent der Interessenten.“

Hier können vier Einfamilienhäuser gebaut werde: Das kleine Baugebiet Südlicher Grashof in Engensen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Die weiteren Bewerbungen von außerhalb lohnen aber auch einen Blick. „Eine Bewerbung erreichte uns aus Polen, zwei aus Bayern und ein paar weitere aus anderen Teilen des Bundesgebiets“, erläutert Herlt. Aber: „Schaut man sich die Namen der Interessenten an, dann kommen einem viele sehr bekannt vor. Oftmals handelt es sich augenscheinlich um Personen, die aus Burgwedel stammen und nun zurück in den Ort wollen“, mutmaßt Götze.

Mehr als 200 Bewerbungen für ein Baugrundstück

Und er hat ein paar weitere Details parat: „Der jüngste Interessent für ein Baugrundstück ist gerade einmal 18 Jahre alt, der älteste 79 Jahre.“ Insgesamt aber – so ergänzt der Bauamtsleiter – interessieren sich vor allem jüngere Personen für die Bauplätze. „Das Durchschnittsalter der Bewerber liegt bei 36 Jahren.“

Zudem es gab besonders begehrte und auch weniger nachgefragte Grundstücke. „Vor allem ein 647 Quadratmeter großer Bauplatz am Rand des Kleinburgwedeler Gebiets Im Lohfelde West – mit freiem Blick in Richtung Großburgwedel – hatte es den Bauinteressierten angetan. „Allein für dieses Grundstück erhielten wir über 200 Nennungen“, sagt Götze. Zwar gibt es keinen echten Ladenhüter, aber für ein 674 Quadratmeter großes Grundstück nur wenige Meter weiter interessieren sich lediglich zehn Bauherren. Es grenzt direkt an das dort ebenfalls vorgesehene Mehrfamilienhaus.

Fast alle Interessenten melden sich übers Internet

Die künftigen Bauherren konnten sich auf zwei verschiedenen Wegen für die Verlosung anmelden – digital über die Homepage der Stadt oder ganz traditionell mit der Abgabe der Unterlagen im Rathaus. „Rund 99 Prozent der Bewerber haben sich für das Internet entschieden, lediglich eine Handvoll Interessenten wendeten sich direkt an die Verwaltung“, erläutert Götze.

Doch egal, wie die Meldungen im Rathaus eingegangen sind, „die Chancen auf eines der begehrten Grundstücke sind gleich groß. Wir haben sämtliche Bewerbungen inzwischen an einen Notar in Langenhagen übermittelt, sowohl die digitalen als auch die in Papierform eingegangenen“, sagt Herlt. Und so geht es nun weiter: Da sich jeder Bewerber für drei Grundstücke anmelden konnte, gibt es insgesamt 2400 Lose. Der Notar bildet für jedes Grundstück einen eigenen Lostopf und füllt den mit den dafür abgegebenen Losnummern. Dann wird ausgelost.

Sieben Lose je Grundstück

Je Grundstück zieht der Notar sieben Lose. Der zuerst Gezogene erhält das Zugriffsrecht auf den Bauplatz. „Kommt binnen eines festgesetzten Zeitraums kein Kaufvertrag zustande, dann hat der als zweites Gezogene die Chance, das Grundstück zu erwerben. Und so weiter“, erläutert Götze.

Gelost wird am Sonnabend, 16. Januar, in dem Notariat in Langenhagen. Vertreter der Burgwedeler Ratsparteien haben die Möglichkeit, anwesend zu sein. „Wir wollen so die größtmögliche Transparenz schaffen“, sagt Götze.

Stadt benachrichtigt Gewinner in Kürze

Nach der Verlosung wird es nicht lange dauern, bis die Gewinner verständigt werden. „Zumindest die 36 künftigen Bauherren, die für die Grundstücke jeweils auf Platz eins der Listen stehen, sollen bereits Anfang der kommenden Woche eine schriftliche Benachrichtigung von der Stadt erhalten“, kündigt der Bauamtschef an. „Und das digital – per E-Mail.“

Von Thomas Oberdorfer