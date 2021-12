Großburgwedel

„Bitte Hände desinfizieren“: Das steht nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Arabisch auf dem Desinfektionsmittelspender gleich am Eingang der Räume des MAK-Nachhilfeinstituts. An der Wand hinter der Tür hängen Karten und Bilder. Ausgeschnittene Sterne, Herzen, Superhelden und Fußballer sind dort zu sehen, Regenbögen und der ein oder andere Tannenbaum. 

„Ich bekomme so viele Bilder, ich wusste gar nicht wohin damit“, sagt Mohammad Al-Kurdi. Er führt durch die großen, hellen Räume des Nachhilfeinstituts an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel. Das Motto lautet: „Mehr als nur Nachhilfe“. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aus sozial benachteiligten Familien kommen.

Die Bilder der Kinder haben einen Platz an der Wand in den Räumen der MAK-Nachhilfe gefunden. Quelle: Alina Stillahn

„Dabei helfen wir den Kindern, dass sie anfangen, an sich selbst zu glauben“: So fasst das Al-Kurdi zusammen. Dass er nun mit 23 Jahren hier steht, das war nicht geplant. Eigentlich sollte es für ihn nach dem Abitur 2018 nach Holzminden gehen. „Ich wollte ursprünglich Immobilienwirtschaft studieren.“ Um Geld für das Studium zu sparen, gab er Nachhilfe. Das habe ihm von all seinen Nebenjobs immer am meisten Spaß gemacht.

Burgwedeler Nachhilfelehrer expandiert auch nach Berlin

„Ich hatte eigentlich seit Tag eins mehr Schüler, als ich selbst unterrichten konnte“, sagt er. Mittlerweile bietet er nicht nur in Großburgwedel, sondern auch im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp Nachhilfe an – und expandiert gerade nach Berlin, wie er erzählt. Dort unterstützten sie die Schülerinnen und Schüler gleich vor Ort in der Schule. Um die 100 Jungen und Mädchen lernen in Burgwedel und Hannover, 40 Nachhilfekräfte beschäftigt er.

Neben der Expansion hat Al-Kurdi gerade einen Podcast veröffentlicht und betreibt eine Marketingagentur. Er spricht schnell, wählt die Worte genau und lächelt viel. Aber wenn er über die Nachhilfe redet, beugt er sich nach vorn über den Tisch vor der Tafel in einem Unterrichtsraum und wird ganz ernst.

„Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man im Unterricht nicht mitkommt“

Er sehe, dass diese Kinder auf der Strecke blieben . „Ich sehe mich auch in diesen Kindern“. Er selbst komme nicht aus den „besten Verhältnissen“, wie er sagt, und sei kein einfaches Kind gewesen. „Ich möchte mich auch nicht immer aus der Verantwortung ziehen“, sagt er.

Doch Kinder merkten schnell, wenn ihnen das Umfeld vermittle, dass sie ein bisschen anders seien. Al-Kurdi erzählt, wie Mütter ihn darauf angesprochen hätten, dass er trotz Realschulempfehlung das Gymnasium besuchen will, obwohl sie kein anderes Kind danach fragten.

Charlotte Heise gibt seit dem vergangenem Jahr Nachhilfe und unterrichtet auch die elfjährige Iftikar. Quelle: Alina Stillahn

„Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man im Unterricht nicht mitkommt“, sagt Al Kurdi. Häufig laste auf den Kindern viel Druck, gute Noten mit nach Hause zu bringen. Gleichzeitig könnten die Eltern sie nur wenig beim Lernen unterstützen. Seine Augenwinkel ziehen sich weit nach oben, wenn er etwa von der elfjährigen Iftikar berichtet, die erst vor drei Jahren nach Deutschland kam und nun gute Noten nach Hause bringe.

„Wenn wir diese Kinder rundherum betreuen, dann können wir eine Perspektive aufbauen“, sagt Jolena Schade-Wolf. Denn Integration funktioniere nur über Bildung. Sie und Al-Kurdi kennen sich schon seit der Schulzeit. Sie kümmert sich um das Personal und die Planung des Nachhilfeunterrichts. Mehr als nur Nachhilfe, das bedeutet für das Team nicht nur hauptsächlich Einzelunterricht zu geben, es heißt auch, mehr Angebote zu schaffen: von einem gemeinsamen Frühstück bis hin zu Ausflügen und Aktionen. Zudem unterstützten sie auch die Familien. Die zusätzlichen Angebote würden durch den Verein MAK finanziert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Auch ein Vorbild“

Vor allem gehe es um die zwischenmenschliche Beziehung, sodass die Kinder auch über ihre Probleme reden könnten. „Die nehmen den Propheten Mohammad auch als Vorbild“, sagt Schade-Wolf. Die Bilder der Kinder, die mittlerweile in den Räumen des Instituts hängen, habe er lange in einer Schreibtischschublade gesammelt, erzählt Al-Kurdi.

Nun aber hat er einen Platz für sie. Er zuckt mit den Schultern, lächelt und schaut sich im Unterrichtsraum des Nachhilfeinstituts um. Nach Holzminden ist er nicht gegangen. Mohammad Al-Kurdi ist in Burgwedel aufgewachsen und geblieben. Für ihn ist die Nachhilfe eine Berufung, sagt er. Seit diesem Jahr studiert er Pädagogik.

Von Alina Stillahn