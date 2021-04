Engensen

Wer kennt schon „Sauer rot“, die „Bamberger Blaue“ oder gar „Rudolph schwarz“? Hinter diesen wohlklingenden Namen verbergen sich keine hippen Getränke, sondern ganz einfach nur Bohnen. Und zwar alte Sorten, die es teils schon seit Jahrhunderten gibt. Für den Erhalt dieser Sorten macht sich Magret Forstreuther-Künstler aus Engensen stark. Und sie sucht Mitstreiter für das Projekt.

Saatgut kommt aus dem Sortengarten in Bamberg

„Nachhaltigkeit ist mir wichtig“, sagt die pensionierte Lehrerin. „Darum setze ich mich für den Erhalt von alten Pflanzensorten ein.“ Den Anfang machten Tomaten. Im vergangenen Jahr gab sie Setzlinge gegen eine Spende für die Wettmarer Streuobstwiese ab. Auf der Wiese am Ortsrand wurden übrigens auch alte Sorten von Apfelbäumen gepflanzt. In diesem Jahr legt sie ihr Augenmerk nun auf die Bohnen. „Die Idee dazu kam mir bei einem Ausflug nach Bamberg“, erzählt sie.

Nicht ohne Hintergedanken hatte sie sich diesen Ort für eine gemeinsam Tour mit ihrem Mann Wilfried Künstler ausgesucht, verrät sie mit einem Schmunzeln. Denn: In der Stadt in Nordbayern gibt es nicht nur das Gärtner- und Häckermuseum, sondern auch noch einen Sortengarten – einen Ort, an dem viel für das Überleben von alten Sorten getan wird.

„Den wollte ich schon gerne besuchen“, verrät sie. Und der Besuch lohnte sich. In dem Garten werden unter anderem verschiedene Bohnensorten angepflanzt. „Ich möchte gern etwas für den Erhalt dieser Bohnen tun“, erklärt Forstreuther-Künstler. „Dafür ist es wichtig, dass die Pflanzen wieder ausgesät werden.“ Um einen kleinen Beitrag dazu beizusteuern, kaufte sie kurzerhand Saatgut für neun verschiedene Bohnensorten und brachte dieses mit nach Engensen. Da der Platz in dem eigenen Garten begrenzt ist, und manche Bohne obendrein mit einem gebührenden Abstand zu anderen Sorten gepflanzt werden muss, sucht sie nun Mitstreiter, die in ihren Gärten selber Feuer-, Busch- oder Stangenbohnen aussäen wollen. Alles alte Sorten, versteht sich.

Keine großen Vorkenntnisse notwendig

Mitmachen kann eigentlich jeder – vorausgesetzt, ausreichend Platz im heimischen Garten ist vorhanden. „Große Vorkenntnisse sind nicht notwendig“, sagt Forstreuther-Künstler. „Bohnen stellen keine hohen Ansprüche an Boden oder Pflege. Ausreichend Wasser reicht schon für eine erfolgreiche Ernte.“ Und die kann durchaus üppig ausfallen. „Von einer Pflanze lassen sich im Herbst zumeist mehrere Eimer Bohnen ernten“, sagt sie. Außerdem bekommen die Hobbygärtner, die sich bei ihr das Saatgut abholen, noch eine Fülle von Tipps mit auf den Weg. Nicht nur zu Anpflanzung und Aufzucht, sondern beispielsweise auch zur Lagerung der geernteten Bohnen.

Eine Bitte hat sie aber noch an ihre künftigen Mitstreiter. Wer von ihr Saatgut erhält, der sollte nach der Ernte ein paar Kerne bei ihr in Engensen wieder abgeben. „Die kann ich dann im nächsten Jahr wieder weiterreichen.“ Oder noch besser: „Schön wäre es natürlich, wenn die neuen Bohnenzüchter selber für die weitere Verteilung der Kerne sorgen würden und so einen Beitrag zum Erhalt der Sorten beitrügen.“

Forstreuther-Künstler gibt auch wieder Tomaten ab

Übrigens: Auch um die Tomaten will sich Forstreuther-Künstler in diesem Jahr wieder kümmern. Hobbyzüchter Heinz-Jürgen Krüger aus Wettmar hat sich bereits bei ihr gemeldet und ihr wieder Setzlinge angeboten. „Die will ich gerne annehmen und wieder verteilen. Aber das hat noch ein wenig Zeit. Jetzt sind erst einmal die Bohnen an der Reihe.“

Wer Bohnen anpflanzen möchte, kann sich bei Magret Forstreuther-Künstler telefonisch unter der Rufnummer (01 60) 96 35 35 86 melden. Sie gibt das Saatgut kostenlos ab.

Von Thomas Oberdorfer