Großburgwedel

Mit dieser großen Resonanz hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Viele Besucher, die sich den Bildervortrag über Marokko in der Seniorenbegegnungsstätte anschauen wollten, fanden am ersten Vorstellungstermin in dieser Woche keinen Platz mehr. Deshalb wird der Vortrag nun am Donnerstag, 12. September, ab 19 Uhr, in der Seniorenbegegnungsstätte in Großburgwedel, Gartenstraße 10, wiederholt. Steffen Timmann nimmt die Besucher mit auf eine 75-minütige Bilderreise durch das nordafrikanische Land. Der Vortrag wird im Rahmen der Reihe des Film- und Dia-Kreises gezeigt. Timmann war fünf Wochen lang gemeinsam mit seiner Frau Margrit mit einer geführten Wandergruppe in Marokko unterwegs. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen, Spenden sind erbeten.

Zu Fuß über den Antiatlas

Von Thomas Oberdorfer