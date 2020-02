Großburgwedel

Die Nürnberger Organistin Martina Fiedler spielt Werke von Johann Sebastian Bach und anderen Komponisten am Sonntag, 16. Februar, in der St.-Petri-Kirche in Großburgwedel. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Unter dem Titel „Von West – J. S. Bach – nach Ost" nähert sich Fiedler auch geografisch dem großen Orgelmeister durch Kompositionen seiner französischen und lettischen Zeitgenossen. So kommen außer Orgelwerken Bachs auch Kompositionen von Nicolas de Grigny, Johann Pachelbel, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Ludwig Krebs und Johann Gottfried Müthel zur Aufführung.

Organistin Martina Fiedler hat bereits mehrere Preise gewonnen

Martina Fiedler absolvierte ihr Orgelstudium an der Hochschule für Musik Nürnberg in den Klassen von Gewandhausorganist Michael Schönheit und Prof. Markus Willinger. Nach Abschluss des Studiums in Nürnberg führte ihr Weg sie an die Akademie für Alte Musik der Hochschule für Künste in Bremen. Sie ist festes Ensemble-Mitglied der „ Capella de la Torre“ und hat mit dem Ensemble mehrere ECHO-Klassik- bzw. OPUS-Preise gewonnen.

Daneben tritt Martina Fiedler als Organistin und Cembalistin als Solomusikerin auf und spielt als Gast auch in verschiedenen Ensembles. So ist sie Organistin des Festspielorchesters Göttingen und wird als Continuospielerin regelmäßig zu Produktionen des Staatstheaters und der Staatsphilharmonie Nürnberg eingeladen. Zudem unterrichtet sie seit 2005 im Rahmen eines Lehrauftrags an der Hochschule für Musik in Nürnberg als Korrepetitorin im Bereich Alte Musik.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit an St.Petri wird gebeten.

