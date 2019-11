Großburgwedel

Kinderaugen und bunte Laternen strahlten um die Wette beim ökumenischen Martinsumzug der Kirchengemeinden St. Paulus und St. Petri. Am Sonntagabend schlossen sich rund 300 Kinder und Erwachsene mit Fackeln und Laternen dem Umzug an, der musikalisch vom Feuerwehrmusikzug begleitet wurde.

In der katholischen St.-Paulus-Gemeinde wurde die Geschichte des St. Martin vorgetragen und später, am Ende des Umzugs, vor der evangelischen St.-Petri-Kirche noch einmal szenisch dargestellt. Der römische Soldat Martin, der im vierten Jahrhundert nach Christus lebte, wurde für sein Mitgefühl und seine Selbstlosigkeit bekannt. Der Legende nach teilte Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. Später wurde Martin, mittlerweile Bischof von Tours in Frankreich, heiliggesprochen und fortan St. Martin genannt.

In Großburgwedel hat der ökumenische Laternenumzug längst Tradition –statt eines Mantels teilen sich die vielen Kinder am Ende immer Martinshörnchen.

