Großburgwedel

Beim Gang über den Wochenmarkt zögern Ingrid Buß und Barbara Engelke nicht lange – sie suchen am Stand von St.-Petri-Kirche, Bürger- sowie General-Wöhler-Stiftung zwei Mund-Nase-Masken aus, die ehrenamtliche Näher in den vergangenen Wochen gefertigt haben. Einige gibt es in schlichtem Weiß, andere mit bunten Motiven, einige sind zum Binden, andere mit einem Gummiband zu befestigen. Angesichts dieser Vielfalt greifen die beiden Burgwedelerinnen schnell zu, dann füttern sie das aufgestellte Sparschwein.

Denn für die 200 handgefertigten Masken rufen die drei Initiatoren keinen Preis auf, sondern setzen auf Spenden. Am Ende kommen gut 250 Euro zusammen, die an die Burgwedeler Tafel gehen. Zum ersten Mal dabei sind Baryalai Khamosh und Susanne Kümper, die beide als Designer arbeiten und einen besonderen Schutz entwickelt haben und diesen auch kostenfrei abgeben. „Wir möchten aber auch dazu ermuntern, diesen anderen Schnitt für Masken auszuprobieren und haben deshalb ein kleines Tutorial mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung vorbereitet, das dann auf der Homepage der Kirchengemeinde aufzurufen ist", sagt Kümper zur Freude von Pastorin Bodil Reller.

Von Antje Bismark