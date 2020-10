Burgwedel

Für Großburgwedels Fußgängerzone und weitere stark frequentierte Bereiche gilt ab Mittwoch, 28. Oktober, die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamts werden die Einhaltung gemeinsam kontrollieren. Nachdem am Dienstag drei weitere mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet wurden, hat die Stadt Burgwedel den kritischen Sieben-Tages-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche deutlich überschritten. Die Zahl stieg von Montag auf Dienstag von 18 auf 21 positiv Getestete, der Inzidenzwert von 48,2 auf 62,6. Der aktuelle Regionsdurchschnitt liegt mit 66,5 (gegenüber 55,2 am Montag) noch darüber.

Die Verschärfung der Maskenpflicht, die die Region als zuständiges Gesundheitsamt über eine Allgemeinverfügung ab Mittwoch in Kraft setzt, gilt an „öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum begegnen oder sich nicht nur vorübergehend aufhalten und an denen der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann“. Sache der jeweiligen Kommunen ist es, diese Verordnung jeweils umzusetzen.

Anzeige

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Maskenpflicht in der Innenstadt und vor den Schulen

Unter freiem Himmel galt die Maskenpflicht bisher im Stadtgebiet nur auf dem Großburgwedeler Markt. Der Krisenstab der Stadt hat am Dienstag in enger Abstimmung mit der Polizei weitere Bereiche definiert. Nach Aussage von Bürgermeister Axel Düker ( SPD) muss eine Mund-Nasen-Bedeckung außer auf der Von-Alten-Straße auch im Bereich des Von-Alten-Karrees, auf dem gesamten Gelände des Schulzentrums mit IGS und Gymnasium samt der Zufahrten sowie im Außenbereich der Grundschule Großburgwedel getragen werden. Düker zufolge „auch auf dem Bürgersteig, wo die Eltern ihre Kinder abholen“. Weitere Bereiche an Grundschulen und Kitas würden noch näher geprüft, ebenfalls Parkplätze vor Supermärkten. Hinweistafeln will die Stadt kurzfristig aufhängen.

Auch intern justiert der Krisenstab die Beschränkungen nach. Wie im Frühjahr während der ersten Corona-Welle finde die eigene Ausbildungstätigkeit nur noch online statt, sagt Düker. Die Feuerwehr müsse ihren Dienst auf das Einsatzgeschehen beschränken. Wie mit den Dorfgemeinschaftshäusern verfahren werde, sei abhängig von den jeweiligen Lüftungsmöglichkeiten.

Von Martin Lauber