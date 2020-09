Fuhrberg

Ein unbekannter Mann hat am Sonnabend die Hem-Tankstelle an der Celler Straße in der Fuhrberger Ortsmitte überfallen. Gegen 20.25 Uhr betrat der Täter die Geschäftsräume der Tankstelle. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau musste sich in eine Ecke auf den Boden setzen und die Hände über den Kopf nehmen. In der Zeit räumte der Mann die Kasse aus. Dann verließ er die Räumlichkeiten. Sofort griff die 43-Jährige zum Telefon und rief die Polizei an. Noch während sie telefonierte, kehrte der Täter plötzlich zurück.

Er hatte sein Messer vergessen. Das lag noch auf dem Tresen. Dort hatte der Mann es abgelegt, als er die Kasse ausräumte. Er packte seine Waffe und floh endgültig. „Mutmaßlich zu Fuß in Richtung Mellendorf“, wie die Polizei in ihrem Bericht vermerkt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg und das, obwohl die Beamten mit großem Aufgebot im Ort unterwegs waren. Zehn Streifenwagen beteiligten sich an der Suche. Vom Täter gab es jedoch keine Spur. Er ist weiterhin flüchtig. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Gesuchter trug karierten Mundschutz

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und normal gebaut. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Winterjacke mit Kapuze. Über das Gesicht hatte er einen blau-rot-karierten Mundschutz gezogen, unter dem jedoch ein schwarzer Bart zu erkennen war. Zudem hat er schwarze Haare. Die Zeugin beschreibt ihn als Südländer. Gesprochen hat er akzentfreies Hochdeutsch.

Die Angestellte hat das Erlebnis noch nicht verarbeitet. „Sie steht unter Schock und hat Angst vor der nächsten Schicht. Sie weiß nicht, ob sie den Job weiter machen will“, berichtet Tankstelleninhaber Dennis Giesche. Er habe für seine Tankstelle zwar eine Überwachungsanlage mit Kamera bestellt. „Aber durch Corona hat sich die Auslieferung verzögert“, erklärt Giesche. Sie soll in den nächsten Wochen geliefert und installiert werden.

Erster Überfall vor zweieinhalb Jahren

Es ist nicht der erste Überfall auf die Fuhrberger Tankstelle. Bereits im März 2018 war die Tankstelle Ziel von Räubern. Das war der erste Überfall in der zum damaligen Zeitpunkt 67-jährigen Firmengeschichte des Unternehmens. Die Giesches betreiben die Tankstelle bereits in der dritten Generation. Vor zweieinhalb Jahren hatten zwei bewaffnete und maskierte Männer die Tankstelle überfallen und Geld erbeutet. Obwohl sich ihnen damals eine Zeugin in den Weg stellte und die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, gelang den Räubern die Flucht. Erwischt wurden die Männer bislang nicht. Und es gibt eine weitere Parallele zu dem Überfall vor zweieinhalb Jahren: Auch damals flohen die Täter zu Fuß vom Tatort.

Polizei in Hannover führt die Ermittlungen

Die Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst in Hannover übernommen. Die Beamten hoffen nun auf die Beobachtungen von Zeugen, denen am Tatabend etwas aufgefallen ist. Die Polizei ist unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer