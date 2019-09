Großburgwedel

Mateusz Najgebauer beherrscht neben Deutsch noch Englisch, Französisch, Spanisch und seine Muttersprache Polnisch. Für sein besonderes Können ist der Zwölftklässler des Gymnasiums Großburgwedel beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen im Bereich Solo mit dem vierten Platz ausgezeichnet worden. „Ich bin damit sehr zufrieden“, sagte der Schüler. „Das Niveau der anderen war sehr hoch, das war beeindruckend.“

In insgesamt drei Runden musste Mateusz sein Wissen in allen Sprachen unter Beweis stellen. Das beinhaltete unter anderem das Erstellen eines Videos zum Thema „40 Jahre Bundeswettbewerb Fremdsprachen“, in dem alle vier Fremdsprachen verarbeitet werden mussten. Außerdem musste er eine Klausur schreiben.

Mit 45 weiteren Schülern im Finale

Zusammen mit 45 weiteren Finalisten durfte er kürzlich nach Wuppertal zur feierlichen Preisverleihung reisen. Erst dort erfuhr er von seiner Platzierung. Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Yvonne Gebauer überbrachte ihre Glückwünsche. Für alle Teilnehmer gab es Geldpreise.

Für Mateusz, der bereits mehrmals in der Mittelstufe am Solowettbewerb teilgenommen hatte, ist die positive Erfahrung des diesjährigen Durchgangs Grund genug, im nächsten Jahr wieder mitzumachen. „Ich habe mich bereits angemeldet“, sagte er nach der Preisverleihung.

Von Mark Bode