Burgwedel

Am Gymnasium Großburgwedel ist seit diesem Mittwoch der Posten des Vizechefs vakant. Denn Matthias Heßbrüggen wechselt nach zwölf Jahren an der Schule ins Niedersächsische Kultusministerium. Das hatte die Schulleitung allerdings erst am vergangenen Freitag bekannt gegeben – dem Tag seines Abschieds. Dieser Hals-über-Kopf-Abgang wenige Monate vor ihrem Abitur habe die Schüler von Heßbrügges bisherigem Geschichtsleistungskurs verstört hinterlassen, kritisierte ein Elternteil gegenüber dieser Zeitung. Doch Direktor Robert Baberske beruhigt: „Wir haben sofort eine Anschlusslösung mit einem sehr erfahrenen Kollegen gefunden.“ Wolf Nitschke, Mitglied des Schuldirektoriums, werde den Leistungskurs ins Abitur führen.

Gymnasium Großburgwedel erlebt ein Déjà-vu – wie im September 2017

Heßbrügges Weggang vollzieht sich zu Zeiten einer „sehr angespannten“ Personalsituation am Gymnasium. Dieses Lagebild hat Baberske in einem an alle Schüler und Eltern gerichteten ausführlichen „Brief zum Schuljahreswechsel“ gezeichnet. Auf Anfrage erläuter ter, dass die offizielle Abordnungsverfügung der Schule erst kurz vor den Zeugnisferien vorgelegen habe – ein Vorgang, der viele Großburgwedeler an den September 2017 erinnern dürfte. Denn damals war Schulleiterin Gesa Johannes ebenfalls ohne Vorwarnung ad hoc ins Kultusministerium gewechselt - nur wenige Tage nach Schuljahresbeginn. Ihr Stellvertreter Matthias Heßbrügge blieb damals ein ganzes Jahr lang kommissarischer Schulleiter, bis die Direktorenstelle im August 2018 mit Robert Baberske neu besetzt wurde.

Die ehemalige Schulleiterin Gesa Johannes wechselte 2017 ins Kultusministerium, die kommissarische Schulleitung übernahm damals Matthias Heßbrüggen. Quelle: privat (Archiv)

Nun folgt der bisherige Konrektor selbst einem Ruf des Kultusministeriums und wird dort unter anderem zuständig sein für die Qualitätsentwicklung der Schulen, die eigenverantwortliche Schule sowie die Weiterentwicklung des Schulleiterberufs. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Mich verbindet wirklich viel mit dieser Schule“, so zitiert die Homepage des Gymnasiums ihren bisherigen Vizechef, Musik- und Geschichtslehrer. Heßbrüggen habe in vielen Bereichen Akzente gesetzt. Neben dem Unterricht sei er Chorleiter, Organist in Schulgottesdiensten, Schauspieler in der Theater-AG und begeisterter Reiseleiter auf Exkursionen und Klassenfahrten gewesen. Seine vakante Stelle ist noch nicht ausgeschrieben.

Es habe mehrere für die Schule nicht vorab planbare Gründe gegeben, die zur derzeit angespannten Personalsituation beigetragen hätten, erläutert Schulleiter Baberske auf Anfrage. So stehen aktuell gleich mehrere weibliche Lehrkräfte nicht zur Verfügung - wegen ihrer Schwangerschaft dürften sie während der Pandemie nicht in Präsenz unterrichten. Barberske ist froh, dass seiner Schule ersatzweise zwei Stellen zugewiesen wurden und diese auch kurzfristig besetzt werden konnten. Zudem durfte er den Arbeitsvertrag mit einer Vertretungslehrkraft bis zu den Sommerferien verlängern. Gleichzeitig muss das Gymnasium Großburgwedel aber weiterhin 40 Lehrerstunden an die IGS Wedemark abordnen, um deren Unterrichtsversorgung sicherzustellen.

Nach einem Jahr kommissarischer Leitung „ übergab“ Matthias Heßbrüggen (links) im August 2018 das Gymnasium Großburgwedel an den neuen Direktor Robert Baberske. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Keine Stundenstreichungen im zweiten Halbjahr

Unter dem Strich ergibt sich ein geteiltes Bild. Einerseits ist Baberske stolz auf seine Stundenplaner. „Wir konnten erst mal alles abfangen“, berichtet er. Zwar sei nicht vorhersehbar, wie Corona sich weiter auswirken werde, doch nach aktuellem Stand werde das Gymnasium im zweiten Schulhalbjahr ohne planmäßige Stundenstreichungen über die Runden kommen.

Andererseits müssen sich die Gymnasiasten wegen des Dominoeffekts der notwendig gewordenen Umstellungen im Stundenplan darauf einstellen, dass sie im zweiten Halbjahr in dem einen oder anderen Fach von anderen Lehrkräften unterrichtet werden als bisher. Dafür hat Barberske sie in seinem Schreiben ausdrücklich um Verständnis gebeten. Auch er selbst wird als Lückenfüller fungieren: War er bisher bei personellen Engpässen allenfalls in seinem Erstfach Physik eingesprungen, wird er nun im Fach Geschichte eine fünfte Klasse übernehmen. 

Von Martin Lauber