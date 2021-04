Burgwedel

Es sind schwierige Fragen rund um das Thema Smartphone, welche die rund 50 Teilnehmer beim Webinar stellen. Doch Moritz Becker beantwortet jede einzelne. Nicht zum ersten Mal hört der Mitarbeiter vom Verein Smiley aus Hannover etwa die Fragen: Ist es in Ordnung, das Handy des eigenen Kindes zu durchsuchen? Wie sollen Eltern reagieren, wenn der Nachwuchs permanent in den sozialen Medien von anderen beschimpft wird?

Es ist allerdings das erste Mal, dass die Grundschule Großburgwedel und die IGS ein gemeinsames Projekt für Eltern ins Leben gerufen haben. „Und vielleicht kommt da mehr, das würde mich freuen“, sagt zu Beginn Marco Gerhard Schinze-Gerber, Schulleiter der IGS. Auch sein Kollege Nils Thönnessen von der Grundschule ist erfreut über die rege Teilnahme an diesem Dienstagabend und das Interesse am Thema Medienkompetenz, die gerade zur Corona-Zeit an Bedeutung gewinne.

In einem 90-minütigen Vortrag erzählt Becker den Eltern davon, was ihre Kinder im Internet so machen, welche Risiken das birgt, wie sie als Erziehungsberechtigte auf Probleme und Gefahren reagieren. Alle Informationen basieren auf Klassenbesuchen, Gesprächen mit Schülern, Lehrern und Eltern.

Wunsch nach Anerkennung

All das läuft momentan allerdings online ab, so wie das Webinar selbst. Interaktiv ist es trotzdem. Beckers Kollege Ralf Willius ist auch zu sehen, er hat den Chat im Blick, durch den die Zuhörer beteiligt werden.

Eines der häufigsten und größten Probleme sei die Selbstdarstellung in den sozialen Medien. „Eine Schülerin postet ein Bild von sich mit Kussmund und Ausschnitt – 100 Likes“, berichtet Becker, der selbst Sozialarbeiter und Sozialpädagoge ist. Ein weniger beliebtes Mädchen macht es ihr nach. Im schlimmsten Fall wird die Schülerin aufs Übelste beschimpft. Doch selbst, wenn sie nur ignoriert wird, sei das verletzend.

Moritz Becker hält seit mehreren Jahren Vorträge zum Thema Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen (Archivbild). Quelle: Irving Villegas

Denn im Grunde gehe es darum, gesehen und gemocht zu werden. Gerade diejenigen, die keine Anerkennung im Klassenraum, beim Sportverein und Musikunterricht bekommen, suchen sie in den sozialen Medien, was oft nach hinten losgeht, erläutert Becker. Einige Burgwedeler Eltern kennen dieses Problem. Sie wollen wissen, was sie zu tun haben, wenn sie merken, dass ihr Kind gemobbt wird oder sich ständig hinterm PC verkriecht und sich Anerkennung beim Spielen sucht. Zum einen gilt: „Ein Verbot ist keine gute Idee. Wenn das Kind sein Leben gut auf die Reihe kriegt, sich bewegt, Freunde trifft, die Schulnoten in Ordnung sind, dann kann es abends ein bisschen Computer spielen“, rät Becker.

Strikte Verbote sind wenig förderlich

Auch sei es nicht förderlich, dem Kind das Smartphone zu verbieten. Aufklärung sei der Schlüssel. Privatsphäre bei Instagram einstellen zum Beispiel, damit nicht jeder das Foto aus dem Urlaub sehen kann, sondern nur ausgewählte Personen. „Man muss denen auch sagen, dass sie irgendwann etwas sehen werden, was sie verstören wird – sei es ein Enthauptungsvideo oder einen brutalen Porno“, erläutert Becker. Und dann sei es wichtig, dass die Kinder zu den Eltern kommen, damit diese ihnen erklären, was es damit auf sich hat – und dass so etwas nichts mit der eigenen Lebensrealität zu tun hat.

Manche Fragen der Burgwedeler Eltern werden anonym gestellt – etwa, ob es in Ordnung sei, das Handy des Kindes durchzuschauen. Da gilt es laut dem Experten abzuwägen, ob das Kind in Gefahr ist oder andere solcher aussetzt. Ein Ansatz sei es, die Wahl zu lassen. „Entweder, du zeigst mir, dass da nichts ist, oder wir legen dein Smartphone eine Weile weg“, erläutert Becker. Wer zu schnell handelt, findet möglicherweise persönliche Bilder, die das Kind nur für sich gemacht hat. Das sei ein tiefes Eindringen in die Intimsphäre.

Doch im Grunde ist immer das Wichtigste die Kommunikation, auch mit Lehrern und Schulsozialarbeitern, Aufklärung, für die Kinder da zu sein, ohne Wut, ohne Vorwürfe – das wird im Vortrag mehr als deutlich. Die Tipps und Anregungen kommen gut an. Ein informativer, kurzweiliger Vortrag, schreibt eine Teilnehmerin zum Schluss.

Von Janna Silinger