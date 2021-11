Großburgwedel

Die Stadt weitet wie versprochen das Impfangebot in Burgwedel aus. Nachdem die in Kooperation mit dem Deutschem Roten Kreuz (DRK) Region Hannover angebotenen Impftermine für Dezember im Rathaus innerhalb kurzer Zeit ausgebucht waren, bieten die Kooperationspartner nun auch Termine an jedem Sonntag im Januar 2022 an.

Stand Montagnachmittag waren auf der Website book.drk-hannover.de auch noch einige verfügbar. Sie gingen aber davon aus, dass auch diese Termine schnell vergriffen sind, sagt Stadtsprecherin Katrin Fieber, verspricht aber: „Weitere Termine sind in Planung.“ Die sollen dann auch auf der Homepage der Stadt zu finden sein.

Von Alina Stillahn