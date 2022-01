Burgwedel

In Burgwedel sind 2021 mehr als 150 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Für die evangelischen Kirchen zählt der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen 122 Austritte. Die Paulus-Gemeinde verzeichnet 46. Laut Angaben des Pfarrteams lag dieser Wert aber weit unter dem Durchschnitt.

Damit haben nicht so viele Burgwedelerinnen und Burgwedeler wie 2019 die evangelische Kirche verlassen, allerdings mehr Menschen als im ersten Corona-Jahr 2020. Da hatte es in Burgwedel insgesamt 96 Austritte gegeben. 2019 waren es sogar 138.

„Wir bedauern diese Entwicklung“

„Wir bedauern diese Entwicklung und versuchen, die Angebote unserer Kirchengemeinde auch in der Corona-Zeit attraktiv zu halten“, teilen Pastorin Bodil Reller und der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes der St.-Petri-Gemeinde mit. „Wir hoffen, dass wir nach der Pandemie wieder zu Gemeinschaftserfahrungen in größerem Rahmen einladen können.“

Ob Fahrten mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, Sommerfreizeiten, Kantorei, Jugendarbeit, Taufen, kreative Kreise, Konzerte, Literaturgottesdienste oder die Kinderkirche – all das sei früher selbstverständlich gewesen, und sie vermissten diese Begegnungen. „Ein Ausweg ist, dass wir jetzt zum Beispiel die Gottesdienste am Sonntag streamen, um so allen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen“, heißt es von der St.-Petri-Gemeinde.

