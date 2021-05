Großburgwedel

Das ist ein eher seltener Vorgang in Burgwedel: Obwohl es ein einstimmiges Votum des Ortsrates gab, stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Planung und Umwelt anschließend anders ab – und machten damit den Weg für das Neubauprojekt Eiermarkt frei.

Ortsrat hätte gerne niedrigeren Neubau

Der Investor vHW-Projektentwicklung aus Wettmar will zwischen Eiermarkt und Heinrich-Wöhler-Straße neuen Wohnraum schaffen. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser, dazu noch Doppel- und Einfamilienhäuser. Für Diskussionen sorgte bei den Anwohnern vor allem das Mehrfamilienhaus, das am nördlichen Rand der Fläche direkt am Eiermarkt entstehen soll. „Das Haus ist zu massiv und zu hoch“, mokierten sie Anfang März in der Großburgwedeler Ortsratssitzung. Denn, so argumentierten die Anwohner, die umliegenden Häuser an der Straße seien nicht so hoch wie der geplante Neubau.

Dieser Auffassung schlossen sich die Kommunalpolitiker an. Ihr Vorschlag: Das Haus, dass das Baufeld zum Eiermarkt abschließt, soll nur eineinhalbgeschossig gebaut werden. So wollten sie es im Bebauungsplan festschreiben. Selber entscheiden konnten sie das nicht, diese Aufgabe obliegt den Mitgliedern des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die mochten allerdings nicht der Empfehlung ihrer Kollegen aus dem Ortsrat folgen. Sie hielten an der geplanten zweigeschossigen Bauweise fest – auch direkt an der Straße.

Haus rückt vom Eiermarkt weg

Als Begründung für das abweichende Votum führten sie zwei Dinge an. Zum einen gebe es in der Straße Eiermarkt sehr wohl Gebäude, die zweigeschossig gebaut seien, wenn auch nicht in direkter Nachbarschaft zu dem nun in der Diskussion stehenden Grundstück. Zudem – das war das zweite Argument – könne nach dem Bebauungsplan auch auf dem Nachbargrundstück in Richtung der Straße An der Drift zweigeschossig gebaut werden.

Dennoch kamen die Ausschussmitglieder der Forderung der Anwohner und den Mitgliedern des Ortsrats bei ihrer Entscheidung ein Stück weit entgegen. Das umstrittene Mehrfamilienhaus am Eiermarkt soll nun eineinhalb Meter tiefer in das Grundstück hinein rücken und damit nicht mehr so nah an der Straße stehen. Das hätte obendrein den Vorteil, dass das Gebäude ein wenig niedriger wirken würde, da das Gelände von der Straße her leicht abfällt. Rund 30 Zentimeter – so die Mitteilung im Ausschuss – würde das in der Höhe ausmachen.

Ortsbürgermeister enthält sich der Stimme

Der Investor ist angesichts des Kompromisses erleichtert. Rund 200 Quadratmeter Wohnfläche wären durch das fehlende Stockwerk verloren gegangen, rechnete vHW-Geschäftsführer Andreas Witte im Gespräch mit dieser Zeitung vor.

Auch wenn in Burgwedel viele Abstimmungen in den Gremien einstimmig getroffen werden, solch ein Votum blieb den Änderungen des Bebauungsplans für den Eiermarkt versagt. „Nach dem Ergebnis im Ortsrat enthalte ich mich hier“, kündigte Rolf Fortmüller vor der Abstimmung an. Der Großburgwedeler Ortsbürgermeister hat auch einen Sitz im Bau, Planung- und Umweltausschuss. Auf die Entscheidung hatte das letztlich keinen Einfluss. Alle anderen Ausschussmitglieder stimmten für den Bebauungsplan. Nun kann am Eiermarkt ein zweigeschossiges Haus errichtet werden.

Von Thomas Oberdorfer