Seit Anfang Juli gelten die von der Bundesregierung beschlossenen niedrigeren Mehrwertsteuersätze. Die Politiker möchten damit in der Corona-Krise die Kaufkraft der Bevölkerung stärken. Doch die Geschäftsleute an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel spüren davon bislang wenig. Die meisten stehen der Maßnahme sogar kritisch gegenüber. Nur vereinzelt sehen die Händler die bis zum Jahresende geltende Steuersenkung als eine gute Entscheidung.

Der reguläre Satz wurde von 19 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte von 7 auf 5 Prozent. Die Mehrwertsteuer ist eine reine Verbrauchssteuer und wird bei allen Einkäufen fällig. Für die meisten Produkte und Dienstleistungen wird der reguläre Satz berechnet. Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel zur Grundversorgung werden noch bis zum 31. Dezember nur mit 5 Prozent besteuert.

Kassenumstellung kostet Geschäftsinhaberin Zeit und Nerven

Mit deutlichen Worten drückt Ilona Niemann, Inhaberin des Modegeschäfts iN Fashion, ihren Unmut über die Steuersenkung aus: „Das ist Schwachsinn“, sagt sie. „Dadurch kommen nicht mehr Kunden zu uns. Das sind lediglich Cent-Beträge, die eingespart werden.“ Ein Oberteil, das vorher 29,99 Euro gekostet hat, liegt nun bei 29,09 Euro. „Die ganze Sache hat nur Mehraufwand gebracht“, sagt Niemann. Sie weiß, wovon sie redet. Denn sie musste sich allein um die Umstellung des Kassensystems auf nun 16 Prozent kümmern. „Das hat reichlich Nerven gekostet“, erinnert sie sich. Auf externe Hilfe konnte sie nicht bauen, denn das ins Auge gefasste Unternehmen war aufgrund der Flut an Anfragen überlastet. Gerade rechtzeitig am Abend des 30. Juni gelang die Umstellung.

Ilona Niemann (rechts) und Tochter Julia Marie vom Modegeschäft iN Fashion sind nicht glücklich über die gesenkte Mehrwertsteuer. Quelle: Mark Bode

Die Ware habe sie nicht umetikettiert. An der Kasse zahlen die Käufer einfach einen leicht niedrigeren Preis. „Es gibt Kunden, die danach fragen, ob wir die Mehrwertsteuersenkung an sie weitergeben“, sagt Niemann. Ein paar seien bereits Ende Juni auf sie zugekommen, ob nicht schon damals der geringere Satz gelten könnte. Die Geschäftsinhaberin ist froh, dass sie gute Umsätze macht. Das sei aber einem anderen coronabedingten Umstand zu verdanken: „Viele Menschen aus Hannover trauen sich nicht in die City und meiden aus Angst vor dem Virus große Einkaufszentren. Wir stellen fest, dass viel mehr Städter zu uns kommen.“

Caprice-Filialleiterin spricht von einer „Seifenblase“

Gleich nebenan in der Parfümerie Caprice zeigt sich Filialleiterin Simone Heiden erleichtert, dass die Umstellung der Kasse durch eine Fachfirma problemlos geklappt habe. „Viele Kunden fragen uns, ob die Mehrwertsteuersenkung wirklich nötig gewesen wäre“, berichtet sie. Die Senkung um drei Prozentpunkte lohne sich nicht, hört sie nach eigener Aussage immer wieder. „Oberflächlich hat die Regierung was für uns gemacht. Aber wenn man einmal genauer hinschaut, stellt man fest, dass es gar nichts bringt. Es sieht toll aus, ist aber nur eine Seifenblase.“

Vor Karins Schmucklädchen hat Inhaber Klaus-Jürgen Bierbaum einen Zettel der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute mit Informationen zur Mehrwertsteuersenkung angebracht. Quelle: Mark Bode

Schon vor dem Betreten von Karins Schmucklädchen können sich die Kunden anhand eines ausgelegten Zettels informieren, wie Inhaber Klaus-Jürgen Bierbaum mit der Mehrwertsteuersenkung umgeht. „In unserem Geschäft sind und bleiben alle Preise mit 19 Prozent Mehrwertsteuer ausgezeichnet. Am Ende des Bons wird mit dem Faktor 2,52 Prozent aus der Gesamtsumme die Differenz aus 19 Prozent zu 16 Prozent Mehrwertsteuer ausgerechnet und abgezogen“, heißt es darin. „Ich finde es fair und wichtig, dass wir die Steuersenkung an die Kunden weitergeben“, sagt Bierbaum. Er glaubt, dass die Steuersenkung auch im Jahr 2021 noch Bestand haben wird. „Wir haben dann ein Wahljahr“, sagt er. Die Maßnahme selbst hält er für unnötig. Bei einem Preis von 119 Euro spare der Kunde gerade einmal 3 Euro. „Da muss man Realist sein und sagen, dass man sich den Spaß hätte sparen können.“

Im Schaufenster von Karins Schmucklädchen hängt ein DIN-A4-Blatt mit dem Hinweis auf die gesenkte Mehrwertsteuer. Quelle: Mark Bode

Kosten im dreistelligen Bereich für Kassenumstellung

Kosten im dreistelligen Bereich hat Corinna Möller, Geschäftsführerin im Weinhandel Le Sommelier, durch die Umstellung gehabt. „Die 20 Seiten Anleitung für die Kasse konnte ich allein nicht durcharbeiten“, sagt sie zur Begründung. Die Etiketten an den Weinflaschen hat sie nicht angepasst. Die Berechnung der 16 Prozent für Weine und 5 Prozent für die Feinkostspezialitäten erfolge an der Kasse. Doch für Möller ist das ohnehin unerheblich: „Noch kein Kunde hat hinterfragt, wie sich der Preis zusammensetzt.“ Sie erlebt durch die verminderte Steuer keinen erheblichen Zuwachs an Kunden, sagt aber: „Eigentlich wäre es typisch deutsch, wenn man beim kleinsten Rabatt zuschlägt.“

Corinna Möller, Geschäftsführerin im Weinhandel Le Sommelier, hat die Preisetiketten an den Flaschen nicht an den gesenkten Mehrwertsteuersatz angepasst. Quelle: Mark Bode

Behcet Cengil, Inhaber des Modegeschäfts MyWay, hält die Steuersenkung grundsätzlich für eine gute Idee. „Natürlich lohnt sich das eigentlich nur bei großen Investitionen. Wenn der Haushalt des Kunden entlastet wird, hat er mehr Geld zur Verfügung, und davon profitieren wieder andere Geschäfte.“ Um unnötigen Diskussionen mit den Kunden in Sachen Mehrwertsteuersatz zu entgehen, hat er sich für eine einfache Lösung entschieden: Er gibt 20 Prozent Ermäßigung auf alle Artikel. Sollte die Aktion vor Silvester enden, wird anschließend zumindest der verminderte Mehrwertsteuersatz an die Kunden weitergegeben. „Unsere Kasse wurde vom Anbieter automatisch umgestellt. Das lief reibungslos“, sagt Cengil.

Sebastian Georgi, Inhaber der beiden Apotheken an der Von-Alten-Straße, gewährt Inhabern der Kundenkarte 8 Prozent Rabatt auf nicht verschreibungspflichtige Produkte. Quelle: Mark Bode

Apotheke gibt Kundenkarten-Inhabern einen Rabatt

„Ich wollte den Aufwand so gering wie möglich halten“, sagt Sebastian Georgi, Inhaber der Burg- und Hirsch-Apotheke. Wer mit einer Kundenkarte einkauft, erhält noch bis zum Jahresende 8 Prozent Ermäßigung auf alle nicht verschreibungspflichtigen Produkte. Damit möchte er natürlich einen Anreiz für die Nutzung seiner Kundenkarte schaffen. Der Anteil an Stammkunden sei mit etwa 70 Prozent bereits recht hoch. „Ich will mich an der Mehrwertsteuersenkung auch nicht bereichern. Das fände ich nicht fair“, sagt er. Lediglich Personen ohne Kundenkarte müssen weiterhin den alten Preis bezahlen.

Von Mark Bode