Hannover/Großburgwedel

Der Metronom nach Hamburg steht an Gleis 4 im Hauptbahnhof Hannover. Auf der blauen Anzeige stehen die Stationen: „Lhg. Mitte – Isernhagen – Celle – Eschede“. Großburgwedel steht nicht drauf. Trotzdem soll der Zug um 19.57 Uhr dort halten, aber nur noch bis zum Winter. Ab Dezember entfällt der Halt für etwa sechs Monate. Der neue Flixtrain-Zug von München nach Hamburg hat dann Vorfahrt. Dafür muss der Metronom bei Burgwedel aufs Abstellgleis.

19.30 Uhr: Rohin Jamali sitzt bereits im Zug. Er nimmt den Kopfhörer aus dem rechten Ohr und zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Zwei Stunden pendele er an vielen Tage von Wolfsburg nach Burgwedel zu seinen Eltern, erzählt er. In Wolfsburg studiert er, wenn er dann noch arbeiten muss, nimmt er eben jenen Zug, in dem er sitzt: Abfahrt 19.40 Uhr, Hannover Hauptbahnhof.

Anzeige am Hauptbahnhof Hannover: Burgwedel ist nicht aufgeführt. Der Zug wird trotzdem dort halten. Quelle: Alina Stillahn

Der Fahrgastverband Pro Bahn Hannover-Region protestiert gegen die Streichung des Halts in Burgwedel wegen des Vorrangs eines Fernverkehrszuges. Von „Rosinenpickerei“ auf die man getrost verzichten könne, ist in einer Mitteilung die Rede. Die Stimmung ist auch unter den örtlichen Politikerinnen und Politikern eher bescheiden. Viele machen sich schon seit Langem für eine bessere Taktung der Züge stark. Der Metronom soll im Halbstunden- statt im Stundentakt fahren – nun fährt er ab Dezember um 19.57 Uhr gar nicht mehr. Dabei hatte die Stadt gerade erst das Bahnhofsgebäude gekauft. Das Gelände soll zu einem Mobilitätspunkt ausgebaut werden.

Würden die Pendlerinnen und Pendler den Shuttlebus überhaupt nutzen?

Eine weitere Befürchtung: Die Pendlerinnen und Pendler werden den von der Region angedachten Shuttlebus von Isernhagen nicht annehmen. Wer will schon länger mit dem Bus über die Dörfer gondeln? Jamali jedenfalls dauert das zu lang.

19.41 Uhr: Der Metronom steht immer noch am Hauptbahnhof Hannover. Die Lüftung ist im Waggon zu hören. Ein Mann sagt per Lautsprecher durch, dass die Weiterfahrt sich wegen einer Zugkreuzung verzögern wird. 19.44 Uhr: Der Zug setzt sich in Bewegung, wird langsam schneller. Es schaukelt leicht in den Waggons.

Fast jede Sitzreihe belegt

Fast jede Sitzreihe ist belegt. Nur einige fahren zu zweit oder in der Gruppe und unterhalten sich dabei gedämpft. Die meisten sind allein und mit wenig Gepäck. Die Lichter draußen werden weniger – es wird immer dunkler. Viele haben ein Smartphone in der Hand. Die Displays leuchten in teils müde Gesichter, die sich in den Fenstern des Zuges spiegeln. Dann kurz vor Langenhagen wird der Zug langsamer, das Bremsen ist zu spüren, dann ruckelt es. Der Metronom bleibt stehen.

19.50 Uhr: Der Zug steht immer noch. Ein anderer ist vorbeigerauscht. Eine Frau lacht laut auf: Erst Verspätung, dann Überholung. Durch die Lautsprecher klingt die Ankündigung einer weiteren Zugüberholung. 19.56 Uhr, der zweite Zug rauscht vorbei, kaum zu erkennen in der oberen Etage des Waggons. Nur das Ruckeln ist zu spüren. 19.57 Uhr: Die Fahrt geht weiter. Um diese Uhrzeit sollte der Zug eigentlich schon in Burgwedel halten.

„Zugüberholungen sind teuer“

20 Uhr, der Zug stoppt: Langenhagen-Mitte. In der Dunkelheit ist kaum zu erkennen, wer am Gleis aussteigt. 20.01 Uhr: Es geht weiter. Dann eine Durchsage: „Ja verehrte Fahrgäste, Zugüberholungen sind teuer.“ Kostenpunkt laut Durchsage: 12 Minuten.

Eigentlich dauert die Fahrt von Hannover zum Bahnhof Großburgwedel 17 Minuten. Die reine Zugstrecke ist zeitlich nicht zu schlagen. Mit dem Auto braucht man etwa 30 Minuten für die Strecke. 20.05 Uhr: Halt in Isernhagen. Hier werden im Dezember auch diejenigen aussteigen müssen, die nach Burgwedel wollen. 20.07 Uhr: Der Zug fährt weiter.

„Das ist schade für Burgwedel“

An der Zugtür steht ein Mann und wartet auf den Halt in Burgwedel. Er ziehe bald nach Berlin, deswegen betreffe ihn der fehlende Stopp nicht mehr. Wenn der Zug aber alle halbe Stunde fahren würde, fände er das besser. „Das ist schade für Burgwedel“, sagt er. 20.09 Uhr: Die Tür öffnet sich. Er steigt aus.

Menschen kommen in kleinen Trauben aus dem Zug, laufen zu ihren Fahrrädern und Autos, manche rennen, vielleicht müssen sie noch einen Bus erreichen. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzt, ist kaum noch jemand auf Gleis 1 am Bahnhof Großburgwedel zu sehen. Nur ein Grüppchen samt Koffer läuft langsam die Rampe zum Parkplatz hinunter. Unten schließen die Leute schnell die Schlösser ihrer Räder auf. Die Geräusche anfahrender Autos sind zu hören.

Bus? Der ist schon weg

An der Bushaltestelle steht ein Paar. Wegen der Verspätungen kriegten sie häufig nicht mehr den Bus, erzählen sie. Und dann kein Stopp mehr gegen 20 Uhr in Burgwedel? Sie schütteln die Köpfe. Eine Frau fragt nach dem Bus nach Fuhrberg. Der ist wohl schon weg. Sie kommt aus der entgegengesetzten Richtung aus Hamburg. Kein Halt in Burgwedel? „Was für ein Quatsch“, sagt sie und seufzt.

Ab Dezember: Kein Halt mehr in Großburgwedel um 19.57 Uhr. Quelle: Alina Stillahn

Sie lässt sich nun mit dem Auto abholen. Jamali hat im Zug erzählt, dass er trotzdem nicht aufs Auto umsteigen möchte. Er habe zwar eins, aber das Semesterticket sei schon bezahlt. Nur arbeiten, um Auto zu fahren? „Ich nehme dann lieber einen Zug früher oder später“, sagt er.

20.25: Es ist still geworden am Burgwedeler Bahnhof. Ab Dezember wird es noch viel früher still sein. Dann hat um diese Zeit noch ein weiterer Zug Vorfahrt.

Von Alina Stillahn