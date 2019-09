Großburgwedel

Der Kinderchor Mi Ma Mu führt am Sonnabend, 14. September, das Kindermusical „Geschöpf der Nacht“ in der Aula des Gymnasiums Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1, auf. In dem Musical geht es um die Themen Freundschaft und Ausgrenzung.

In der Handlung steckt dabei die Frage, ob nicht jeder ein Talent hat, das Respekt verdient. So lernen die Ameise Giovanni, die Schnecke Schleimer und die faulen Bienen Fine und Tine, Fremde nicht nach ihrem Aussehen zu beurteilen und ihre individuellen Stärken zu schätzen. Als ein ganz normaler Sommertag auf ihrer Blumenwiese im Chaos endet, beginnt eine abenteuerliche Rettungsmission.

Karten für das Musical gibt es im E-Center Großburgwedel sowie an der Tageskasse. Die Tickets kosten für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 4 Euro. Das Kindermusical beginnt um 16 Uhr, der Einlass eine halbe Stunde vorher. Weitere Informationen gibt es auf www.mi-ma-mu.org.

Von Lisa Otto