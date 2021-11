Wettmar

Michael Kranz (CDU) ist neuer Ortsbürgermeister in Wettmar – erneut. Er war bereits bis 2016 im Amt, wurde dann aber nicht erneut gewählt. Doch die Mehrheitsverhältnisse im Ortsrat haben sich geändert. CDU (drei Sitze) und FDP (einen) haben die Mehrheit, die SPD kommt auf zwei Sitze, die Grünen auf einen. Ausschlaggebend war dabei die Stimme des neuen stellvertretenden Ortsbürgermeisters Andreas Genske (FDP).

Angesichts dessen trat Erwin Fette (Die Grünen) gar nicht erst zur Wiederwahl an und entschied sich gemeinsam mit den Sozialdemokraten Joachim Schluckebier-Risse und Wolfgang Werner, seine Stimme Kranz zu geben. „Das war für mich eine tolle Überraschung“, sagte Kranz nach der Sitzung. „Da gibt es noch alte Wunden von vor vier Jahren.“

„Ein bisschen Wundsalbe tut gut“

Mit Wunden meint er die zumindest für ihn überraschende Kehrtwende bei der vorangegangenen Wahl. Obwohl Kranz die meisten Stimmen der Bürgerinnen und Bürger Wettmars erhalten hatte, wurde Fette als Kandidat für den Ortsbürgermeisterposten aufgestellt und in geheimer Wahl auch gewählt. Nun, da Grüne und SPD das Wahlergebnis nicht nur hingenommen, sondern ihn auch aktiv gewählt haben, scheint wieder Harmonie eingekehrt zu sein – oder wie Kranz es ausdrückte: „Ein bisschen Wundsalbe tut gut.“

Das ist Wettmars neuer Ortsbürgermeister Michael Kranz, Jahrgang 1960, ist Rechtsanwalt. Politisch bekannt ist er als Ortsbürgermeister von Wettmar von 2013 bis 2016. Für die Bürgermeisterwahl 2014 wählte die CDU ihn zunächst als Kandidaten, bei der Wiederholung der Wahl wurde dann aber Björn Hoppenstedt nominiert. Kranz hat auch ein Sitz im Rat der Stadt Burgwedel. Schon in der vergangenen Legislaturperiode war er Chef der CDU-Fraktion und Vorsitzender der Gruppe aus Christdemokraten und FDP. Diese Ämter wird er auch im künftigen Rat übernehmen. Privat reist er gern und ist ehrenamtlich engagiert.

Dass er die für die erforderliche Mehrheit entscheidende Stimme an Kranz geben würde, hatte der Neue im Ortsrat, Genske, bereits angekündigt. Für ihn sei die Abwahl des CDU-Mannes 2016 der Grund gewesen, in die Politik zu gehen, sagte er. Der mit den meisten Stimmen der Bürgerinnen und Bürger solle aus seiner Sicht Ortsbürgermeister werden. Kranz konnte bei der Kommunalwahl 740 davon – die meisten – auf sich vereinen. „Deswegen bin ich angetreten in der Politik, dass man auf die Wähler hört“, sagte Genske.

FDP-Mann wird Stellvertreter

Dafür hat Genske nun den Stellvertreterposten erhalten. Vorgeschlagen wurde auch Schluckebier-Risse. Doch die Mehrheit aus CDU und FDP stimmte für Genske. „Ich gönne es ihm“, sagte Schluckebier-Risse im Anschluss an die Sitzung. Einen Stellvertreter von der SPD hätte sich auch Fette gewünscht. So wäre im neuen Ortsrat dann auch die zweitstärkste Gruppe gut vertreten gewesen. „Das muss Herr Kranz managen, dass er der Bürgermeister für alle ist“, sagte Fette.

Erwin Fette verabschiedet sich als Ortsbürgermeister Erwin Fette (Die Grünen) hat die Geschicke des Ortsrats Wettmars fünf Jahre lang geleitet. Ein wichtiger Punkt seiner Amtszeit sei der Umbau der Ortsdurchfahrt 2019 gewesen, sagt Fette rückblickend. Dabei lobt er vor allem das Engagement seines Stellvertreters Wolfgang Werner (SPD). „Das ist ein Gewinn für die Ortschaft Wettmar“, sagt er – bei aller berechtigter Kritik an dem Projekt. „Leider sind wir mit dem Thema Dorfgemeinschaftshaus nicht weitergekommen“, sagt Fette. Im Dorf gebe es die Forderung nach einer Trennung von Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus schon lange mit dem Ziel, Ersteres für das künftige neue Löschfahrzeug fit zu machen und Letzteres behindertengerecht auszubauen. Doch die Vorstellung des Haushaltsentwurfs von Stadtkämmerer Christian Möhring sorgte nicht nur bei Fette für Irritationen in der Ortsratssitzung am Dienstagabend. „Die Planung sieht offensichtlich so aus, eine Halle vor das Feuerwehrhaus zu setzen“, sagt Fette. Der behindertengerechte Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses stehe gar nicht auf dem Programm. Gerade für Ältere sei das aber wichtig, damit die Seniorenbegegnungsstätte ihre Aktivitäten auch auf den Dörfern anbieten könne. Gern blickt Fette auch auf die (fast) regelmäßig stattfindende Sprechstunde des Ortsbürgermeisters zurück. Dabei und bei der jährlichen Fahrradtour des Ortsrats durchs Dorf hätten viele kleinere Anliegen geklärt werden können. Der 60-Jährige bleibt als Mitglied im Ortsrat. Zudem ist er Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat.

Kranz habe er hingegen gewählt, weil er denke, dass es Sinn mache, einen Ortsbürgermeister auch mit seiner Stimme zu unterstützen. Er hofft darauf, dass dieser als Fraktionschef der CDU und Vorsitzender der Gruppe aus Christdemokraten und Liberalen nun die Belange Wettmars gut in Stadtparlament und Rathaus durchsetzen kann.

Von Alina Stillahn