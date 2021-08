Thönse

Die Milch kommt in Thönse auf Knopfdruck – und das fast 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Damit dies gelingt, nehmen Mareike und Christian Büchtmann, die den gleichnamigen Bauernhof in der Mitte des Ortes betreiben, die Milchtankstelle an jedem Morgen für einen kurzen Moment außer Betrieb. Dann öffnet die 41-Jährige den übergroßen Kühlschrank, der die Milch bei einer Temperatur von vier bis fünf Grad frisch hält, und beginnt mit der Reinigung der Anlage. Vorzugsweise kurz vor sieben Uhr, sodass die Kunden beim Zapfen der Milch nicht warten müssen.

Ihr Mann Christian, gelernter Landwirt und staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister, rollt unterdessen den Nachschub in einem Kanister über den Hof, zieht den Behälter vom Vortag aus der Tankstelle und schiebt den neuen mit Frischmilch hinein. „Am Montag haben die Kunden sich 58 Liter geholt“, sagt Mareike Büchtmann nach einem Blick aufs Display der Anlage. In Ferienzeiten und zu Beginn der Woche liege die abgeholte Menge unter dem Durchschnitt. Alles, was nicht verbraucht wurde, geht an die Molkerei.

Christian Büchtmann wechselt den Tank mit der Milch. Quelle: Antje Bismark

Milchtankstelle öffnet seit fünf Jahren

Seit 2016 gehört die Milchtankstelle zum Hof dazu, immer wieder hat das Paar das Angebot erweitert: So finden sich frische Eier in einem Regiomaten, die aus Hannover-Vinnhorst stammen. Dort hat Christian Büchtmanns Schwester einen Hof. Die Wurst kommt aus der Wedemark, die Heidelbeeren im neu gekauften Automaten von Hof Henke in Kleinburgwedel. Büchtmanns legen Wert auf regionale Produkte, schließlich haben sie die Milchtankstelle seinerzeit angeschafft, um die Direktvermarktung zu stärken, aber auch um über die Tierhaltung und Milchproduktion zu informieren. „Gerade in der Pandemie, als auch die Spielplätze geschlossen waren, kamen viele Väter mit ihren Kindern“, sagt der Thönser, der den Hof 2009 übernommen hat.

Die Eier, die Mareike Büchtmann in die Regiomaten füllt, holt sie von dem Bauernhof in Hannover-Vinnhorst, auf dem Christian Büchtmanns Schwester die Hühner hält. Quelle: Antje Bismark

Er macht sich nach dem Milch-Tausch auf den Weg in den Stall, an den Computer. Der zeigt an, welche Kuh wann zur Melkanlage – liebevoll „Robby“ genannt – gegangen ist und wie viel Milch sie gegeben hat. Insgesamt 120 Milchkühe halten Büchtmanns, hinzu kommen etwa 120 weibliche Kälber und zehn Trockensteher, also Milchkühe, die sich in der Phase zwischen dem Milchgeben und der Geburt des folgenden Kalbes befinden.

Die männliche Nachzucht werde verkauft, sagt der 48-jährige Landwirt. Er hält am Rechner jetzt Ausschau nach roten Feldern, die einen Hinweis auf eine Erkrankung geben könnten. „Wir sehen, wenn die Milchmenge abweicht oder eine Kuh gar nicht zum Melken geht“, sagt er. Dann untersuchen er oder seine Mitarbeiter, darunter zwei Azubis, das Tier.

Für jeden Gang zum Melkautomaten werden die Kühe mit einem Leckerli belohnt. Quelle: Antje Bismark

Hof Büchtmann bildet Nachwuchs aus

Die angehenden Landwirte bleiben jeweils ein Jahr auf dem Hof, in der Zeit gehören sie zumindest teilweise zur Familie. „Wir sind sehr breit aufgestellt, deshalb haben wir auch schon für nächstes Jahr zwei Azubis und für 2023 die ersten Anfragen“, sagt Büchtmann und fügt hinzu, neben dem Milchvieh gebe es die Biogasanlage, die er mit zwei Partner seit 2010, betreibe, den klassischen Ackerbau mit Kartoffeln, die zur Produktion von Chips oder Pommes frites verwendet werden, mit Mais als für Futter für die Kühe und die Biogasanlage sowie mit Getreide. Etwa 390 Hektar bewirtschaftet Büchtmann.

Davon entfallen 125 Hektar auf eine Weide im Hastbruch, auf der die jungen Milchkühe leben: „Wenn es das Wetter zulässt von April bis November oder Dezember“, sagt der Landwirt. Werde es zu nass und zu kalt, kämen die Tiere in den älteren Stall – mit der sogenannten Anbindehaltung. Noch, betont Christian Büchtmann beim Gang durch den neuen Stall. Denn er hat inzwischen den Antrag gestellt, den Stall umbauen zu können, damit auch der Nachwuchs wie die älteren Milchkühe selbst entscheiden kann, in welche Box er geht, ob Stehen oder Liegen angesagt ist. Noch fehlt die Genehmigung, doch sobald die vorliegt, geht es im nächsten Jahr weiter, sagt er am Ende der Besuchsstunde.

Seine Frau schaut unterdessen bei der Melkanlage vorbei, zu der die Kühe gehen. Eine nach der anderen stellt sich ein und futtert ein Leckerli, während sie gemolken wird. Nachschub für den Mittwochmorgen also, wenn Mareike Büchtmann wieder die Tür zur Milchtankstelle öffnet – und die Reinigung beginnt, ehe ihr Mann die frische Milch nachfüllt.

Von Antje Bismark