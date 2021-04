Thönse

Die Beute fällt gering aus, der Verlust für Landwirt Christian Büchtmann dafür umso höher: Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Karfreitag, 7 Uhr, die Milchtankstelle in Thönse aufgebrochen und das Zahlungsmodul zerstört, wie Büchtmann sagt. Seinen Angaben zufolge beträgt der technische Schaden etwa 300 Euro. „Aber weil die Kunden jetzt nicht mehr bezahlen können, entfällt für uns auch der Milchverkauf“, sagt er. Bis zu 100 Liter zapften die Käufer an Wochenenden und freien Tagen. „Gerade an Karfreitag und Karsonnabend hätten wir sicherlich guten Absatz gemacht“, sagt der Thönser und gibt den Gesamtschaden deshalb mit etwa 1000 Euro an.

Osterfest verhindert schnelle Reparatur

Das Osterfest verhindere zudem eine schnelle Reparatur: Während der Feiertage könne er kein Ersatz-Modul bestellen, sodass die Milchtankstelle voraussichtlich eine Woche lang nicht genutzt werden könne. Am Dienstag gehe die Bestellung raus, dann hoffe er auf eine schnelle Lieferung. Darüber informiert die Landwirtsfamilie ihre Kunden mit einem Zettel, den sie an der Zapf-Anlage angebracht hat. Erst Ende Januar hatten Diebe die Milchtankstelle in Uetze aufgebrochen, ebenfalls mit hohem Schaden und geringer Beute. „Manchmal gibt es ganze Serien von nächtlichen Aufbrüchen“, sagt Büchtmann mit Verweis auf entsprechende Informationen, die Betreiber von Milchtankstellen aus ganz Niedersachsen in sozialen Medien austauschen.

Mit einem Zettel informiert Landwirtsfamilie Büchtmann ihre Kunden über den Diebstahl. Quelle: Sven Warnecke

Leider verhindere die aktuelle Ausgangssperre möglicherweise, dass Zeugen den oder die Täter gesehen haben, fürchtet er. Gleichwohl bittet die Polizei Burgwedel all jene, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat zu melden.

Von Antje Bismark