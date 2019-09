Großburgwedel

„Wenn Sie hier nur einen Pluspunkt liegen lassen, dann landen Sie ganz schnell hinter Gittern – ohne Bewährung“, Amtsrichter Michael Siebrecht machte schon zu Beginn der Verhandlung klar, was für den Angeklagten auf dem Spiel stand. Der hatte mit Kreditversprechen von zwei Opfern – einsdavon aus Burgwedel – insgesamt 34.350 Euro ergaunert. Und es war nicht sein erster Auftritt vor Gericht. In der vergangenen 25 Jahren wurde der ehemalige Polizist schon mehrfach wegen Betruges verurteilt, saß mehrere Jahre im Gefängnis.

Angeklagter versucht, Geschichte aufzutischen

Trotz Siebrechts mahnender Worte startete der Angeklagte zunächst doch noch einen letzten Versuch, auch dem Burgwedeler Amtsgericht eine Geschichte aufzutischen. „Ich hatte einen Schwager in der Schweiz, der ist inzwischen verstorben ...“, begann der 74-Jährige seine Aussage. Weiter kam er allerdings nicht. Siebrecht fiel ihm ins Wort und fragte, ob das nun wirklich sein Ernst sei, hier solch eine Geschichte zum Besten geben zu wollen.

Und auch sein Verteidiger runzelte die Stirn und zog sich mit seinem Mandanten zu einer Besprechung in einen Nebenraum zurück. Und die ging schnell. Keine drei Minuten später waren die beiden zurück, und der Anwalt erklärte im Namen seines Mandanten: „Ja, es war Betrug. Das Geld in der Schweiz hat es nie gegeben.“

Die Masche des Betrügers

Und so funktionierte der Betrug: Die Geschichte, die der Angeklagte seinen Opfern auftischte, hörte sich richtig gut an. Eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Seine Masche: Er sei Mitglied einer Investorengemeinschaft. Über seinen Schwager könne er einen Millionenkredit aus der Schweiz besorgen – und das zu ausgesprochen günstigen Konditionen. Dem einem Geschäftspartner bot er das Darlehn zu einem Zinssatz von einem Prozent, dem nächsten zu 2 Prozent an.

Der Haken an der Sache: Das Geld wäre noch – so der Angeklagte – in einem amerikanischen Investmentfonds gebunden. Um daran heranzukommen, müsse man eine Einlage tätigen. Die würde dann auch mit stolzen 8 Prozent verzinst, erklärte er seinen Opfern. Und die gingen ihm auf dem Leim und zahlten. Mal 1.000, mal 2.000, mal bis zu 5.000 Euro. Aber immer waren die Millionen noch nicht verfügbar, es fehlten weitere Einlagen. Bis zu drei Jahre lang zahlten die Kreditnehmer in spe ihre Gelder ein. In dem einen in Burgwedel verhandelten Fall waren es am Ende 8.550, in dem anderen 25.800 Euro. Einen Kredit haben die beiden nie erhalten, und auch die Einlagen dürften verloren sein.

„Das Geld dürfte weg sein“

So sah es auch Siebrecht. „Das Geld dürfte weg sein, da werden Sie wohl nie einen Cent von wiedersehen“, erklärte er dem betrogenen Mann aus Burgwedel, der als Zeuge geladen war. Denn: Es ist nicht die erste Verurteilung für den 74-Jährigen. Erst vor einem Jahr wurde er vom Amtsgericht Bielefeld wegen Betruges verurteilt. Mit der gleichen Masche hatte er dort ebenfalls abkassiert. Das Gericht verurteilte ihn, den Schaden wiedergutzumachen – in Raten von 25 Euro monatlich. Es wird über zehn Jahre dauern, bis der Schaden aus dem Bielefelder Prozess von dem Angeklagten beglichen ist, und er mit der Rückzahlung der Gelder beginnen kann, die in Burgwedel verhandelt wurden.

„Und ich habe ihm wieder geglaubt“

Dass der Angeklagte im persönlichen Gespräch wohl durchaus überzeugend sein kann, bewies die Aussage des Burgwedelers. Obwohl der Prozess wegen Betruges längst terminiert war, telefoniert er noch in der vergangenen Woche mit dem Angeklagten. „Da hat er mir erklärt, dass er nach dem Tode seines Schwagers nur noch auf die Auszahlung der Erbschaft wartet. Dann würde das Geld fließen. Und ich habe es ihm wieder geglaubt“, sagte er vor Gericht.

Angeklagter sammelt alle Pluspunkte ein

Nach dem Urteil verließ der Zeuge kopfschüttelnd den Gerichtssaal. Zum einen wegen seiner offenkundigen Leichtgläubigkeit, zum anderen aber auch wegen des Urteils. Denn: Das Geständnis des Angeklagten war offensichtlich der entscheidende Pluspunkt, den er in dem Prozess gesammelt hat. Er kam auch in Burgwedel mit einer Bewährungsstrafe davon. Unter Einbeziehung der einjährigen Strafe aus Bielefeld verurteilte ihn Siebrecht zu zwei Jahren Haft – auf Bewährung. Außerdem muss der Angeklagte des Schaden wieder gut machen und 200 Arbeitsstunden innerhalb der nächsten neun Monate ableisten.

Diese Gerichtsgeschichten könnten Sie ebenfalls interessieren:

Auch ein Vollrausch kann strafbar sein

Freispruch – und trotzdem könnte der Führerschein weg sein

Richter schickt Mann nach Drohanruf ins Gefängnis

Von Thomas Oberdorfer