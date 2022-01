Fuhrberg

Der lange Atem hat sich gelohnt: Rund zwei Jahrzehnte lang hatten sich alle Fraktionen des Fuhrberger Ortsrates und der ehemalige Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer (CDU) für eine verlässliche, direkte Busverbindung nach Mellendorf stark gemacht. Seit Ende des Jahres existiert diese nun: Von Montag bis Freitag sorgt die neue Linie 652 dafür, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern insbesondere auch jene Bürgerinnen und Bürger, die auf Bus und Bahn angewiesen sind, bis in den frühen Abend hinein stündlich in die Nachbarkommune pendeln können.

Insbesondere die Fuhrberger Schüler profitieren

„Wir freuen uns alle, dass es jetzt endlich so weit ist“, sagt die neue Ortsbürgermeisterin Mia Marie Jöhrens-Lazar (SPD): „Das ist ein riesiger Gewinn für Fuhrberg.“ Denn der Ort sei schon immer auch eng mit Mellendorf und der Wedemark verbunden gewesen – rund 40 Fuhrberger Schülerinnen und Schüler besuchten aktuell das Schulzentrum in der Nachbarkommune und eben nicht IGS oder Gymnasium in Großburgwedel.

Insbesondere für sie – und auch für deren Eltern – bedeute die neue Linie eine gehörige Entlastung. Denn vorher hätten die Jugendlichen mit der Linie 651 erst nach Großburgwedel fahren müssen, um von dort nach Mellendorf zu kommen. „Da dauerte eine Fahrt anderthalb Stunden – während man von hieraus mit dem Auto auf dem direkten Wege in zehn Minuten in Mellendorf ist.“

Die neue Linie bringt eine große Entlastung – vor allem für die Fuhrberger Schülerinnen und Schüler. Quelle: Steffen Ludwig/Regiobus

Kein Wunder also, dass viele Eltern ihre Kinder gefahren hätten. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Denn von kurz nach 6 Uhr morgens bis abends um 17.04 Uhr geht es jetzt stündlich Richtung Mellendorf – und auch wieder zurück. Übrigens habe, so Jöhrens-Lazar, laut Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz die in den vergangenen Jahren angestiegene Zahl der Jugendlichen, die die Schule in Mellendorf besuchen, den Ausschlag für die neue Direktverbindung gegeben. Zwar hätte die Einführung des Sprint-Angebotes – damit konnte via App eine Fahrt in einem Kleinbus gebucht werden – die Lage bereits etwas verbessert. Doch seien diese Fahrten nicht immer verlässlich gewesen. „Und nicht jedes Kind hat ein Handy und damit die Gelegenheit, Sprinti zu buchen.“

Ein Wunsch: den östlichen Teil des Ortes auch noch anbinden

Dem kann ihr Amtsvorgänger Heinrich Neddermeyer (CDU) nur zustimmen. „Wir brauchen eine verlässliche Fahrgelegenheit und die gibt es jetzt.“ Zumindest von Montag bis Freitag. Ein weiterer Pluspunkt in seinen Augen: Der Anschluss an die S-Bahn nach Hannover funktioniere gut. Für Jöhrens-Lazar erhöht das auch die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs für Fuhrberger Berufspendler.

Einen Wermutstropfen allerdings gebe es doch: „Der östliche Teil des Ortes wird nicht angefahren“, sagt sie. Denn nach Stopps an Schützenstraße, Dorfstraße und der Alten Burgwedeler Straße fährt der Bus auf direktem Wege via Landstraße über Gailhof zum Bahnhof Mellendorf und schließlich zum Schulzentrum.

„Wir brauchen eine verlässliche Fahrgelegenheit und die gibt es jetzt“: Heinrich Neddermeyer, ehemaliger Ortsbürgermeister von Fuhrberg Quelle: Joachim Luehrs

„Es wäre, gerade auch für die dort wohnenden älteren Bürger schon schön, wenn die Celler Straße noch mit angebunden würde. Dort gab es bereits früher einmal eine Haltestelle mit Wendemöglichkeit. Die könnte man ja vielleicht reaktivieren“, nennt Jöhrens-Lazar eine Anregung aus dem Ort. In einer Facebook-Gruppe hätte ein Fuhrberger der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass bei guter Frequentierung des Angebots Haltestellen und Zeiten sicher noch einmal überdacht werden könnten. „Allerdings wurde dort auch gefragt, wie es denn sein wird, wenn die Brücke vor der Autobahn saniert wird.“ Zur Auslastung kann die Regiobus aktuell noch nichts sagen, will aber nach Aussage einer Sprecherin im März eine Fahrgastzählung auf dieser Linie durchführen.

Von Sandra Köhler