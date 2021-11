Burgwedel

Der menschliche Körper hat bekanntlich sein eigenes Gedächtnis. Der Tramperdaumen, in weit entrückten Jugendjahren vielfach erprobt, juckt schon nach den ersten Minuten vergeblichen Wartens. Selbstständig will er sich am langen Arm nach oben strecken – den Autofahrern entgegen, die so ungerührt vorbeifahren. Aber das habe ich mir streng verboten. Schließlich sitze ich ja auf einer ausgewiesenen „Mitfahrbank“. Und das sollte doch für sich sprechen. Oder?

Suboptimal wäre geprahlt: Der Standort der Mitfahrbank an der Thönser Straße in Großburgwedel hinter dem Parkstreifen fällt Vorbeifahrenden kaum ins Auge, zumal wenn ein großer Anhänger die Sicht versperrt. Nach 40 Minuten gibt Tester Martin Lauber auf. Quelle: Jörg Hendricks

Das Daumen-Tabu ist Teil meiner Versuchsanordnung für diese Ausprobiert-Folge, in der es um die drei Mitfahrbänke gehen soll, die die Region Hannover bereits Mitte Oktober an der Thönser Straße in Großburgwedel, in Thönse vor der Kapelle und in Engensen an der Ramlinger Straße aufgestellt hat. Zu meiner Vorbereitung gehören ein Corona-Schnelltest zusätzlich zur Impfung, also 2 G plus, ein kleiner Maskenvorrat (auch für potenzielle Mitnehmer) und ein Regenschirm in meiner Fototasche. Mein Fahrrad habe ich vorsorglich nahe der Großburgwedeler Mitfahrbank platziert. Denn, ganz ehrlich: Allzu optimistisch bin ich nicht. Wegen der Pandemie. Zudem ist die neue Mitfahr-Connection zwischen Kernstadt und den beiden östlichen Ortsteilen offiziell noch nicht gestartet worden.

Meine Heldin fährt Bulli

Die goldenen Zeiger am Turm der Thönser Kapelle zeigen 12.09 Uhr. Schon 17 lange Minuten habe ich an meiner ersten Teststation irgendwo zwischen verträumt und verdrossen dem Rauschen welker Blätter gelauscht und die hohe Pickup-Quote auf der Durchgangsstraße bestaunt, als ein Bulli, der schon passé schien, den Rückwärtsgang einlegt. Meine Heldin des Tages heißt Raphaela Moderow. „Ich dachte mir, wenn da jemand sitzt, ist das doch ’ne super Gelegenheit. Dann nehme ich Sie mal mit“, erklärt sie mehr als freundlich. Die drei Mitfahrbänke kenne sie bisher nur stets verwaist.

Die 45-jährige Thönserin wünscht sich sehr, dass die neue Ergänzung zum öffentlichen Busangebot künftig mehr genutzt werden wird. Werktags kommt stündlich ein Bus, der zwischen Großburgwedel und Burgdorf pendelt, durchs Dorf, sonntags nur ein einziger den ganzen Tag. Das sei schon in ihrer Jugend so und auch damals schon „furchtbar“ gewesen. Für ihr Heimatdorf Thönse, findet Moderow, könne die Mitfahrbank ein echter Gewinn werden.

Raphaela Moderow aus Thönse nutzt die "super Gelegenheit", dass endlich mal jemand auf der Mitfahrbank sitzt, und gabelt das Versuchskaninchen der Redaktion auf. Quelle: Martin Lauber

Zum Nulltarif von Thönse nach Großburgwedel

Wenige Minuten später bin ich mit ihrer Hilfe zum Nulltarif in Großburgwedel und besetze dort die Mitfahrbank neben dem Blumengeschäft Flora – also wieder in Gegenrichtung. Und bin in skeptischer Erwartung. Erschien mir schon in Thönse das blaue Schild mit dem Tramperdaumen als arg klein – rund 30 Zentimeter Durchmesser – und zu unauffällig, um die Aufmerksamkeit des Durchgangsverkehrs wecken zu können, so kommt bei der Mitfahrbank an der Thönser Straße ein echter Standortnachteil hinzu. Zwischen Bank und Fahrbahn gibt es einen Parkstreifen. Und der scheint, wie mir mehrere Passanten versichern, immer mit ein und demselben Anhänger direkt vor der Bank belegt zu sein, der nun also auch meine Sichtbarkeit dramatisch reduziert und mithin die Aussicht, qua Banksitzung zu signalisieren, dass ich gerne mitgenommen werden würde.

Ein hübsches Plätzchen hat die Mitfahrbank in Engensen an der Ramlinger Straße hinter der Einmündung des Alten Postweges abbekommen. Allein: Die Autofahrerperspektive zeigt auch hier, dass zumindest Ortsfremde kaum eine Chance haben, ihre Bedeutung im Vorbeifahren zu erkennen. Quelle: Martin Lauber

„Geniale“ Idee, aber noch zündet sie nicht

Die Idee mit der Bank findet Jörg Hendricks, der vis-à-vis wohnt, „genial“. Allein: Nach seiner von diversen Passanten bestätigten Beobachtung bin ich auch hier – wie zuvor schon in Thönse – scheinbar der Erste, der es versucht. Um 12.46 Uhr lasse ich den 693-er Regiobus mit einem Rest von Tramperhoffnung ungenutzt an mir vorbeiziehen. Um mich dann doch, als Sitzenbleiber im wahrsten Sinne, nach insgesamt 40 Minuten geschlagen zu geben und den Rückweg gen Osten im Fahrradsattel hinter mich zu bringen.

Mitfahrbank in Engensen spärlich ausgeschildert

Dritte und letzte Teststation: Engensen. Auf ihren leuchtend blauen Beinen steht dort die Mitfahrbank gut sichtbar zwischen Altem Posthof und dem Alten Postweg. Zu Fuß bewegt sich um 13.15 Uhr kein Mensch durchs Dorf. 20 Minuten lang hält kein Auto an der Ramlinger Straße. Als ich zusammenpacke, scheint es mir naheliegend, dass mich wahrscheinlich niemand als potenziellen Mitfahrer identifiziert hat. Kein Wunder bei der Minimalausstattung kleines Hinweisschild und blaue Bankbeine.

Projekt ist noch nicht offiziell gestartet

Dass die Mitfahrbänke trotzdem funktionieren werden, davon ist Engensens Ortsbürgermeister Joachim Lücke überzeugt. Auf die Ortsansässigen werde es ankommen, weniger auf den Durchgangsverkehr. Sobald das Projekt offiziell gestartet sei, werde er sich dafür bei der Stadt Burgwedel registrieren lassen, genauso übrigens wie meine Heldin aus Thönse.

Autofahrer können sich registrieren

Schon seit Mitte Oktober kann jeder, der sich vorstellen kann, andere in seinem Auto mitzunehmen, sich bei Anja Hansch unter Telefon (05139) 8973630 oder per E-Mail an anja.hansch@burgwedel.de melden und dort seine Kontaktdaten hinterlegen. Daraufhin erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Hinweiskarte mit Nummer, die sie sichtbar im Auto anbringen sollten. So kann, falls beispielsweise einmal etwas im Auto vergessen wurde, die Stadt im Nachhinein einen Kontakt herstellen. Alles zum Pilotprojekt wie Versicherungsschutz oder Haftungsanspruch hat die Stadt auf ihrer Homepage www.burgwedel.de zusammengestellt.

Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Erwachsene die Mitfahrbänke nutzen. Quelle: Martin Laiber

Ortsbürgermeister fühlt sich an Rote-Punkt-Aktion erinnert

Der Optimismus von Ortsbürgermeister ist übrigens historisch-empirisch untermauert. Lücke ist Jahrgang 1955 und war gerade in Rethen in der Ausbildung, als mit der ähnlich organisierten Rote-Punkt-Aktion in vielen Städten gegen Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr demonstriert wurde. Er habe die Aktion damals „mitgenutzt“, erinnert sich der Sozialdemokrat – „ich war ein trampender Lehrling“. Dass er verlässlich im Lehrbetrieb ankam, macht mich Sitzenbleiber ein bisschen neidisch. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Von Martin Lauber