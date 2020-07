Engensen

Die Stadt Burgwedel will am Pilotprojekt „ Mitfahrbank“ der Region Hannover teilnehmen. Profitieren davon könnte die Ortschaft Engensen, weswegen das Thema auf der Tagesordnung der öffentlichen Ortsratssitzung am Dienstag, 14. Juli, ab 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Waldstraße steht.

Autofahrer sollen Wartende mitnehmen

Mitfahrbänke sind als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr für Ortschaften gedacht, die bei der ÖPNV-Versorgung benachteiligt sind. Die Mitfahrbänke werden nicht von Linienbussen angefahren, sondern Privatpersonen sollen die auf den Bänken Wartenden mitnehmen. Die Bänke werden dabei mit Schildern mit den jeweiligen Zielen versehen, so dass mindestens zwei Bänke als Start- und Endpunkt im Zusammenhang zueinander stehen.

Der Ortsrat befasst sich außerdem mit der Aufstellung einer neuen Nisthilfe für Störche, der alljährlichen Apfel-Aktion, neuer Kleidung für die Schützenjugend und der Straßenbenennung für das künftige Neubaugebiet an der Schillerslager Straße. Zudem sollte die Stadt nach Meinung von Ortsbürgermeister Friedhelm Stein den Eingang des Dorfgemeinschaftshauses an der Kapellenstraße 1 barrierefrei umbauen lassen.

Von Frank Walter