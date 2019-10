Großburgwedel

Es ist ein Feuerwehr-Gerätewagen der ganz besonderen Art: stolze zehn Meter lang und 2,5 Meter breit. Eine riesige Küche auf sechs Rädern ersetzt jetzt die alte Gulaschkanone bei der Schwerpunktfeuerwehr Großburgwedel. Im Inneren der mobilen Kantine ist alles kompakt verbaut, was zum Kochen gehört – und eine Ausgabe von mindestens 150 Essen ermöglicht.

Zur Galerie Wie ein Wohnmobil ist die mobile Kantine mit etlichen Geräten und Stauraum ausgestattet.

Sie strahlen über das ganze Gesicht: Thomas Krauthoff, Carsten Moß und Rainer Siems von der Feuerwehr Großburgwedel betreten die neue rollende Küche des Brandschutzabschnitts V der Regionsfeuerwehr, zu dem die Kommunen Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und Wedemark gehören. Die mobile Kantine ist auf dem Bauhof am Pappelweg in Großburgwedel stationiert. Vorsichtig öffnet sich das Ausgabefenster. Die drei Feuerwehr-Köche sind ab sofort für das neue Fahrzeug verantwortlich – und das mit Wonne.

Diese ersetzt die Feldküche aus dem Jahr 1962. Bis dato hatte die Großburgwedeler Feuerwehr bei überregionalen Einsätzen, wie etwa beim Elbe-Hochwasser, mit ihrer Feldküche ihre Einsätze gemeistert. „Das ging auch“, sagt Krauthoff. Nun sei es aber viel komfortabler.

50 Feuerwehrleute gehören zum Versorgungszug V

Jetzt geht es moderner zu: Moß als Versorgungszugführer fürs Organisatorische, Krauthoff als Bereitschaftsführer und Koch seit mehr als 30 Jahren bei der Großburgwedeler Feuerwehr sowie Siems, der vor drei Jahren als Chefkoch der Krankenhäuser Soltau und Walsrode zu der Versorgungsgruppe dazugestoßen ist, bereiten künftig mit einem Trupp von rund 50 Feuerwehrleuten aus dem Abschnitt V das Essen in dem neuen Fahrzeug bei längeren Einsätzen zu.

Siems zeigt mit leuchtenden Augen auf den Dampfgarer, der im Fahrzeug integriert ist. Aber das ist längst nicht alles, was das neue Versorgungsfahrzeug zu bieten hat. Ausgestattet ist der 6,9 Tonnen schwere Wagen auch mit einem Gefrier- und Kühlschrank, einem 150 Liter fassenden Kochtopf, Grill und Waschbecken – alles aus Edelstahl. Das Fahrzeug könne rund 800 Kilogramm Lebensmittel einlagern. „Damit können wir viel reißen“, betont Moß.

Beschriftung sorgt für Ordnung

Zusätzlich sind in zahlreichen Fächern Teller, Tassen, Besteck sowie Kochutensilien verstaut – und das für mindestens 150 Leute. Alle Schubladen sind genau beschriftet. Auch auf den Innenkanten sind die jeweiligen Gerätschaften mit einem Aufkleber versehen, „damit jeder weiß, was drin ist und nach Gebrauch wieder wo hineingehört“, sagt Krauthoff. Ordnung müsse sein.

Zudem sorgt eine Propangas-Anlage für eine autarke Versorgung. Zusätzliche Anschlüsse für Gas, Strom und Wasser gehören ebenfalls zur Ausstattung des rund 350.000 Euro teuren Fahrzeugs wie auch der Fettabscheider außerhalb des Wagens. Und vier Kameras vereinfachen das Fahren des zehn Meter langen Mobils.

In einer halben Stunde können die Feuerwehrleute die Küche einrichten und kurzfristig für drei Mahlzeiten sorgen. In zwei Stunden könne eine warme Mahlzeit für 150 Leute aufgetischt werden. Eingekauft wird vor Ort. „Die Einsatzleitung sagt uns, wo“, sagt Krauthoff. Der Abbau dauere etwas länger: Dafür sind drei Stunden nötig, Abwasch inklusive. Die vier weiteren Gerätewagen Küche der Feuerwehr stehen in Barsinghausen, Burgdorf, Hemmingen und Ronnenberg.

Probekochen mit Erfolg

Ausprobiert haben die Großburgwedeler Feuerwehrleute die neue Küche auch schon: Bei einer Übung der Regionsfeuerwehr in Dannenberg sowie beim Stadtfeuerwehrtag in Großburgwedel. „Da gab es Schnitzel satt – und das hat allen geschmeckt“, sagt Krauthoff. Ein weiteres Übungskochen steht bald wieder an: Am Sonntag, 26. Oktober, rollt die Küche zur Feuerwehr Oldhorst. Dort werden die Köche um Krauthoff etwas für die Feuerwehrleute brutzeln. Wieder zur Probe, „aber lecker müsse es trotzdem sein“, sagt er.

Von Katerina Jarolim-Vormeier