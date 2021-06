Großburgwedel

Der 2016 gegründete Montagschor Burgwedel probt unter der professionellen musikalischen Leitung von Thomas Dust ab sofort wieder. Nach der pandemiebedingten Pause stellt sich der Chor mit ausschließlich weiblichen Stimmen neu auf. Das Ziel ist es, sich kurzfristig in der neuen Besetzung auch wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren.

„Wir freuen uns über den Neustart, der ab der Zeit nach den Ferien wieder von regelmäßiger Stimmbildung unter der erfahrenen und geschätzten Anleitung von Eva Scharpenberg begleitet wird“, teilten die Chorverantwortlichen mit. Sie laden interessierte Frauen ein, mitzusingen und zu erfahren, wie gut es tut, gemeinschaftlich Melodien zum Klingen zu bringen.

Der Montagschor ist keine kirchliche Gruppe, er darf aber die St.-Paulus-Kirche und deren Außengelände nutzen. Wer Lust hat, dabei zu sein, ist montags von 19.30 bis 21.30 Uhr am Mennegarten 2 in Großburgwedel willkommen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail-Anfrage an info@montagschor-burgwedel.de sowie bei Ute Roch unter Telefon (0170) 9562600.

Von Frank Walter