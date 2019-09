Thönse

Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonnabend gegen 16.35 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus der Wedemark mit seiner KTM-Maschine gestürzt, der in Thönse auf der Straße Im Siek unterwegs war. Bei dem Sturz verletzte er sich an der Hand. Er kam mit dem Verdacht auf eine Fraktur ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe am Motorrad steht noch Polizeiangaben noch nicht fest.

Von Antje Bismark