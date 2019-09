Wettmar

Eine Motorsense ließ ein unbekannter Täter in Wettmar bei einem Einbruch in einen Geräteschuppen am Weg zum Weißen Moor mitgehen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonnabend, 21., und Mittwoch, 25. September. Als Zeitwert für das Werkzeug aus dem Hause Stihl gibt die Polizei 300 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer